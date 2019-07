I paddocken vil weekenden i Silverstone blive præget af bruddet mellem Haas-teamet og sponsoren Rich Energy.

På banen vil de kommende dage afsløre, om Haas' ingeniører og kørere er kommet nærmere en forståelse af Pirellis 2019-dæk.

Det britiske grandprix på søndag er 10. afdeling af Formel 1-VM 2019, og vi er således næsten halvvejs i sæsonens 21 løb.

Et kig på VM-tabellen er skræmmende læsning for Haas- og Kevin Magnussens fans, for teamet er nummer ni i VM med 16 point og Magnussen ligger på 12.-pladsen med 14 point.

Sidste år ved denne tid var Haas nummer fem i VM med 49 point og Magnussen lå på syvendepladsen med 37 point.

Det paradoksale er, at Haas' 2019-model VF19 gang på gang har vist sig som den fjerde hurtigste bil i feltet. Og at Kevin Magnussen i Monaco og Østrig leverede to af sine allerbedste Formel 1-omgange nogensinde.

Alligevel er Haas nu nummer næstsidst i VM, kun ’undergået’ af Williams, som Magnussen mente reelt var hurtigere end Haas i Østrigs grandprix for 14 dage siden.

Kan Haas vende udviklingen på Silverstone i weekenden? Jeg er bange for svaret er ’nej’. Der er næppe kommet et afgørende gennembrud i ’dæk-mysteriet’, for hvor skulle det komme fra?

Red Bull Ring var jo en bane, hvor Haas traditionelt har klaret sig godt, hvor de mange sving burde gøre det nemt at få optimal temperatur i dækkene, og hvor luft- og asfalttemperaturerne var blandt de højeste, vi har oplevet i år.

Silverstone (se en interaktiv oversigt af banen nederst i denne artikel) har også mange af højfartskurver, der burde afhjælpe Haas´ dæk-problemer. Men den har traditionelt ikke været så god ved Haas-bilerne som Red Bull Ring, og luft- og asfalttemperaturer vil være lavere.

Og hvor man i Østrig kunne vælge mellem de tre midterste compounds i Pirellis dækudvalg, er det i England de tre hårdeste.

En god kvalifikation er som altid indenfor rækkevidde, men løbet ligner en ny nedtur fra en god startposition til en slutplacering i omegnen af de langsomme Williams-biler.

Vi er nu midt i den mest hektiske periode i Formel 1-VM 2019 med fem løb på syv uger. Haas er som sagt ikke blevet bedre til at ’forstå’ deres dæk, måske snarere tværtimod. Jeg tror ikke på, at ’forståelsen’ bliver afgørende bedre inden sommerferien om tre uger, og jeg er ærligt talt heller ikke sikker på, om det bliver bedre efter sommerferien.

2019 ligner en spildt sæson for Haas og Magnussen. På den baggrund ville det være fristende allerede nu at satse alle udviklingsressourcer på 2020-modellen. Men det er heller ikke den rigtige løsning: Hvis man ikke får en forståelse for, hvad der gik galt i 2019, har man ikke et stabilt grundlag at bygge 2020-modellen på.

Hvis 2019 som frygtet bliver en spildt sæson, er der i hvert fald en ting, Kevin Magnussen skal kunne tage med sig; han skal sætte sin teamkammerat Romain Grosjean på plads.

I en ubarmhjertig sport som Formel 1 kan det hurtigt blive Magnussens primære 2019-mål, at slå Grosjean både i VM-tabellen og i kvalifikations-duellen. Lige nu ser det godt ud – 14-2 med hensyn til VM-point, 7-2 i kvalifikations-duellen. Så med mindre dækkene pludselig ’tænder’, er det Magnussens mål for weekenden, at tilføje Grosjean endnu et nederlag.