Jeg skrev midt på sommeren en klumme om, at der var et ’magtskifte’ i gang i Haas-teamet. Om at Romain Grosjean var ved at overhale Kevin Magnussen som teamets hurtigste kører.

Den slags tangerer majestætsfornærmelse blandt Kevin Magnussens mest loyale fans, men hele formålet med at rejse verden rundt med Formel 1-cirkusset er, at beskrive tingene, som jeg ser og oplever dem. Så nu parkerer jeg igen på øretævernes holdeplads: Grosjean har fuldendt magtskiftet!

Hvor det i foråret var Magnussen, der var Haas´ stærkeste kort, har det de seneste måneder været Grosjean, der har kørt de bedste placeringer hjem til teamet. Bortset fra Ruslands Grand Prix i Sotji, hvor Grosjean aldrig har følt sig hjemme, har franskmanden vundet alle kvalifikations-dueller efter sommerferien.

Det er kun på papiret, at Grosjean har været den førende Haas-kører efter sommerferien

Med hensyn til VM-point er billedet på papiret mere lige. Magnussen har scoret otte point mod Grosjeans 10. Men det er kun på papiret (hvis man tæller de otte point, franskmanden mistede på grund af diskvalifikationen i Italien, med), at Grosjean har været den førende Haas-kører efter sommerferien

Det er ikke, fordi Magnussen er gået i stå eller er blevet en dårligere racerkører. Det handler om, at Grosjean efter et katastrofalt forår er tilbage på sit sædvanlige niveau.

Her er han uhyre jævnbyrdig med Magnussen, og så er det de berømte små marginaler – måske allermest held og uheld – der er afgørende.

Efter sommerferien er de små marginaler som regel faldet ud til franskmandens fordel – præcis som de i foråret oftest hjalp Magnussen. Og som den danske racerkører selv siger: ..'Det går op og ned i sport'.

I den samlede kvalifikationsduel over hele sæsonen står den inden USA´s Grand Prix 10-7 til Magnussen. Hvis han slår Grosjean i Austin i weekenden, er han med kun tre løb tilbage sikker på at vinde den præstigefyldte duel.

Omvendt vil endnu en Grosjean-sejr gøre det hele uventet og unødvendigt spændende. Så vil Grosjean – der tydeligvis har momentum – være tæt på danskeren, og franskmanden vil være sikker på at vinde den del af duellen, der har udspillet sig efter sommerferien.

Som altid i Formel 1 er hukommelsen kort, og når stregen skal slås under 2018-sæsonen, vil Grosjeans effektive sidste halvdel af sæsonen i givet fald stå klarere i erindringen end Magnussens flotte forår.

Det har heldigvis ikke den store betydning, for både Magnussen og Grosjean har for længst fået deres kontrakter med Haas for 2019 på plads. Men set fra et dansk synspunkt vil det alligevel være ærgerligt, hvis den ’sikre’ sejr over Grosjean kommer i fare.

Både Magnussen og Grosjean er vilde med Circuit of the Americas her i Austin (Texas), hvor Haas' VF18 endnu bør være med i kampen om ’best-of-the-rest’ efter Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Jeg er meget spændt på, hvordan den interne Haas shoot-out udvikler sig her i cowboy-land, og jeg håber og tror, at heldet snart vender igen, og at de små marginaler igen falder ud til Magnussens fordel.