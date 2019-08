Mens Kevin Magnussen synes sikker at køre for Haas i 2020, kæmper hans teamkammerat Romain Grosjean for sin Formel 1-fremtid.

Det er ikke nogen nem kamp for den 33-årige franskmand.

Hans ’målestok’ er Magnussen, og danskeren har været den førende Haas-kører hele året. Hurtigst i kvalifikationerne, bedst i løbene, flest VM-point – det er ham, der indtil nu har ført an i den interne ’magtkamp’ i Haas-teamet.

Sådan var det også sidste sæson, men i løbet af sommeren fik Grosjean ændret ’magtbalancen’ i teamet. Han gik fra et katastrofalt forår til at være efterårets hurtigste Haas-kører. Hvis han vil køre Formel 1 i 2020, skal han gøre noget lignende i år.

Grosjean kører forrygende hurtigt, når bilen passer ham. Men han har det svært, når bilen ikke passer optimalt til hans kørestil. Peter Nygaaard, B.T.s Formel 1-ekspert

Inden Ungarns Grand Prix har Grosjean i to løb i træk slået Magnussen i kvalifikationen og reduceret danskerens forspring i den interne kvalifikationsduel til 7-4.

Det er i sig selv ikke det store problem – specielt ikke fordi Grosjean i de tre seneste løb har rådet over den oprindelige version af Haas' VF19, der har vist sig at være bedre end Magnussens opdaterede versioner.

Det er mere bemærkelsesværdigt, at Grosjean i nogens øjne står tilbage som manden, der ’opdagede’, at den oprindelige Melbourne-version af VF19 stadig er den bedste. At han derfor er en mere ’teknisk’ kører end Magnussen.

Det er forkert. Efter seks år tæt på Magnussen og hans forskellige ingeniører er jeg overbevist om, at hans tekniske feedback er i høj kurs.

Nærmest samtlige eksperter peger på, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean ikke er holdkammerater næste år. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Nærmest samtlige eksperter peger på, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean ikke er holdkammerater næste år. Foto: JOHN SIBLEY

Hvis Magnussens feedback på nogen måde havde været mangelfuldt, havde Haas ikke valgt ham til at køre med de nyeste updates, der stadig befinder sig tidligt i udviklingskurven.

Nej - grunden til, at Grosjean kører den tidligste og hurtigste VF19-version, er, at Magnussen er en mere ’komplet’ racerkører end franskmanden. Danskeren er simpelthen bedre til at tilpasse sin kørestil til ’svære’ biler.

Grosjean kører forrygende hurtigt, når bilen passer ham. Men han har det svært, når bilen ikke passer optimalt til hans kørestil.

Magnussen kører også forrygende hurtigt i en ’perfekt’ bil. Men han kan i modsætning til Grosjean også køre rigtig hurtigt, selvom bilen ikke føles optimal.

Teamchef Günther Steiner antyder, at de mange sammenstød mellem Grosjean og Magnussen vil få indflydelse på teamets 2020-lineup. Selvom alle insisterer på, at man har lagt sammenstødene i de to seneste grandprix'er bag sig, spøger de stadig i baggrunden.

Der er mange, der har gjort sig kloge på sammenstødene, ikke mindst på det seneste i Hockenheim i søndags. Hvis man vil have en neutral vurdering fra en mand, der indtil for nylig selv kørte Formel 1 og derfor ved, hvad han taler om, kan man spørge Magnussens 2016-teamkammerat Jolyon Palmer.

Han er ikke i tvivl om, at sammenstødet i Hockenheim var Grosjeans skyld. Måske en reaktion på det pres, franskmanden er under?

Jeg er spændt på, hvordan Grosjean håndterer presset i de kommende uger. Svinger han sin sæson rundt som i 2018? Eller laver han endnu flere presfejl? I alle tilfælde kører han for sin fremtid.