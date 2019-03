Kevin Magnussen leverede en fejlfri præstation i Australiens Grand Prix og kom fra Albert Park med otte værdifulde VM-point.

Men under kvalifikationen blev Magnussen endnu en gang sat til vægs af teamkammerat Romain Grosjean. Det var niende gang i de 10 seneste grandprixer franskmanden vandt kvalifikations-duellen og set fra en dansk vinkel, er det umiddelbart ikke noget kønt billede. Men det hører med i billedet, at Grosjean i en bil der passer ham bare er eminent på en enkelt omgang. Når alt spiller for Grosjean, er han efter min bedste vurdering 2-3 tiendedele hurtigere end Magnussen på en enkelt omgang.

Men det er kun på en enkelt omgang. Og det er ikke det store problem – for Magnussen er som regel bedste Haas-kører i løbene. I Albert Park tog det ham kun de få hundrede meter ned til første sving at komme forbi Grosjean, som han så havde under kontrol indtil den uheldige franskmand udgik ved halv-distance.

Men hvorfor har Grosjean vundet ni af de sidste 10 kvalifikations-dueller?

Kevin Magnussen og Romain Grosjean er holdkammerater på Team Haas. Foto: WILLIAM WEST Vis mere Kevin Magnussen og Romain Grosjean er holdkammerater på Team Haas. Foto: WILLIAM WEST

For det første har Grosjean nu i mange måneder haft en bil, der passer godt til hans aggressive kørestil. Det kan ingen Formel 1-køre forvente at have til evig tid, og for mindre end et år siden havde franskmanden en bil, der åbenlyst ikke passede ham. Når Haas-raceren ikke længere passer optimalt til Grosjeans kvalifikations-omgange, er jeg overbevist om at Magnussen vil bryde tilbage, for han er grundlæggende en mere ’komplet’ kører end sin teamkammerat.

Og bemærk, at Haas VF19 på sit nuværende udviklingstrin også passer Magnussen glimrende. »Jeg kan han slet ikke forestille mig en F1-bil anno 2019, der kører bedre,« fortalte han mig i lørdags.

Men VF19 passer lige i øjeblikket bare optimalt til Grosjean. Så sådan er styrkeforholdet mellem Haas-kørerne under kvalifikationen: Når bilen passer til Magnussen, kører han rigtig stærkt. Når den passer ham mindre godt, kører han stadig rigtig stærkt (men er 2-3 tiendedele efter Grosjean). Når bilen passer til Grosjean kører han vanvittigt stærkt. Når den passer ham mindre godt, er han langt væk fra Magnussen.

For det andet skabes Grosjeans fantom-omgange ofte af stor-satsninger med risiko for at ende i muren. Det virker som om Magnussen har en lidt større sikkerhedsmargin – når man weekend efter weekend fra banekanten betragter de to Haas-kørere, er der i hvert fald ingen tvivl om at Grosjean laver flere småfejl, er mere ude på græsset og oftere for-bremser sig.

Og for det tredje er det i løbene, der uddeles VM-point. Selvom Haas-kørerne sidste år dominerede hver deres halv-sæson, sluttede Magnussen på niendepladsen og Grosjean på 14.-pladsen.

Nej – det er ikke godt, når man taber ni ud af 10 kvalifikationsdueller. Men lige i det her specielle tilfælde, er det som nævnt ikke det store problem. Det handler om, at Grosjeans topniveau under kvalifikationen er marginalt højere end Magnussens. Men også, at franskmandens bundniveau er markant lavere.

Og efter Australiens Grand Prix har Magnussen otte point mens uheldige Grosjean har nul…

Peter Nygaard er B.T.´s Formel 1-korrespondent