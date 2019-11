Brasiliens Grand Prix på søndag er næstsidste chance for Kevin Magnussen og Haas for at score point i Formel 1-VM anno 2019.

Efter løbet på Autodromo Interlagos midt i Sao Paulo er der kun finalen i Abu Dhabi om 14 dage tilbage.

Hvis første halvdel af VM 2019 var frustrerende for Magnussen og co., har anden halvdel været en ren katastrofe. Kun én gang – med Magnussens niendeplads i Sotji – har Haas scoret point efter sommerferien.

Mens man i foråret gav dækkene skylden for de svingende resultater, er der nu en øget forståelse for de manglende resultater. Det handler om et aerodynamisk problem, som teamchef Günther Steiner ikke vil definere nærmere.

Interlagos stiller meget varierede krav til bilernes aerodynamik, og de krav kan VF19 næppe indfri...

Men det er VF19's aerodynamik, der er skyld i, at Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean ikke kan udnytte dækkene optimalt.

Problemet kan ikke løses i år. Det har man vidst i månedsvis, og derfor er alle ressourcer for længst kastet ind i den nye VF20-model til næste sæson.

Officielt har man ikke opgivet resten af 2019, men reelt tager man bare fra løb til løb med den umulige VF19 og forsøger at få det bedste ud af den.

For 14 dage siden i USA var Magnussens 12.-plads under kvalifikationen et lille lyspunkt, men løbet var ikke mange omgange gammelt, før Haas-racerne som sædvanligt begyndte at droppe ned gennem feltet.

Det bliver næppe bedre i Sao Paulo. Interlagos stiller meget varierede krav til bilernes aerodynamik med en første og en sidste sektor, der kræver lav vindmodstand, og en midtersektor, hvor downforce er i fokus.

Så komplicerede krav kan VF19 næppe indfri, og derfor er det lagt op til endnu en frustrerende weekend for Kevin Magnussen.

I tredje sektor er der 1,2 kilometer, hvor speederen holdes helt i bund. Her er der også en markant bakke, så rå motorpower spiller også en rolle i Sao Paulo.

Ferrari, der ud over sit eget team også leverer til Haas og Alfa Romeo, har indtil nu haft den stærkeste motor i 2019-feltet. Men VF19's problematiske aerodynamik har ofte tvunget Haas til at køre med så stejle vinger, at man på grund af vindmodstanden ikke har kunnet udnytte de mange Ferrari-heste.

Hvis VF19 opfører sig som den plejer, er der derfor næppe udsigt til VM-point...

Samtidig så det i USA ud til, at en nyfortolkning af reglerne omkring benzinforbrug hæmmede Ferrari-motoren.

Hvis billedet er det samme i Brasilien, vil Magnussens og Haas’ chancer blive yderligere reduceret.

Kevin Magnussens bedste resultat i Interlagos er to niendepladser i henholdsvis 2014 (for McLaren-Mercedes) og 2018 (Haas-Ferrari).

Der er ikke meget, der tyder på, at han forbedrer sin brasilianske statistik i weekenden.

Man kan naturligvis håbe på, at den temperamentsfulde VF19 pludselig viser sig fra sin gode side, men det virker ikke sandsynligt.

Det bedste, Haas kan håbe på, er et af de kaosløb, som efterårsvejret ofte skaber i Sao Paulo.

Styrtregn vil måske kunne få Magnussen i top-10, men vejrudsigten tyder på tørvejr.

Hvis VF19 opfører sig som den plejer, er der derfor næppe udsigt til VM-point.