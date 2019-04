Efter to frustrerende weekender med gode kvalifikationer og dårlige løb, kommer Kevin Magnussen og Haas-teamet nu til Aserbajdsjans Grand Prix.

Her vil begivenhederne på banen i alle tilfælde blive overskygget af den tragedie, der har ramt Kevin Magnussens ven og forretningspartner Anders Holch Povlsen.

Magnussen har på forhånd ladet mig vide, at han ikke ønsker at udtale sig om tragedien, men der er ingen tvivl om at den vil være i tankerne.

I Baku er dæk-udvalget det samme som i Kina - Pirellis tre midterste compounds.

...nøgternt bedømt ligner det endnu en frustrerende weekend til glemmebogen Peter Nygaard

Der er mange årsager til Haas´ problemer; aerodynamik, fjedre/dæmpere og bremsekøling er bare tre af de faktorer, der resulterer i, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean har problemer med at få dækkene op på den rette arbejdstemperatur, der ligger på omkring 100 grader.

At Haas-kørernes kvalifikationer har været gode under alle 2019-løb indtil nu, er let at forklare. Her er dækkene i pitten iklædt varmetæpper til allersidste øjeblik og arbejdstemperaturen er stort set på plads, inden bilen overhovedet kommer på banen.

Og på en kvalifikations-omgang køres der i alle tilfælde så aggressivt, at dækkene belastes voldsomt og ’holder varmen’.

Men det er først og fremmest banens udformning, der ødelagde de to seneste løb for Haas.

Teamets VF19-model fungerede jo glimrende under både vinter-testerne på Circuit de Barcelona-Catalunya og ved sæsonpremieren på Albert Park, Australien.

Begge disse baner har en række lange, hurtige sving, hvor gummiet i dækkene virkeligt ’arbejder’ og dermed kommer op på den rigtige arbejdstemperatur.

Samtidig er langsiderne, hvor dækkene ikke ’arbejder’ og derfor køler ned, relativt korte på begge disse baner.

I Bahrain og Shanghai er de fleste sving korte og mellemhurtige, og der er lange langsider – derfor kom dækkene på Haas-racerne aldrig ind i det optimale temperaturområde og derfor rutsjede Magnussen i begge løb ned gennem feltet til en skuffende 13.-plads.

Hvis banerne i Bahrain og Shanghai var slemme ved Haas-temaet, er gadebanen i Baku bare endnu være.

Den smalle bane i Baku består groft sagt af korte, langsomme sving og VM-seriens længste langside. Altså alt det, Haas VF19 i sin nuværende form ikke har brug for.

Og der er desværre flere faktorer, der taler mod VM-point til Magnussen og Grosjean. Løbet i Baku starter først klokken 16.10, hvor lufttemperaturen, der i forvejen er ganske lav ved det Kaspiske Hav på denne årstid, begynder at falde.

Den sene start betyder også, at store dele af banen ligger i skyggen fra de mange bygninger, og faktisk bliver asfalten i Baku med omkring 25 grader sandsynligvis den koldeste i hele Formel 1-VM 2019.

Den smalle bane, hvor der traditionelt er mange sammenstød og det er svært at fjerne havarerede biler, giver også høj sandsynlighed for, at safetycar'en kommer på banen, og det reducerede tempo vil gøre det endnu sværere at holde varme i dækkene.

Er det da slet ikke noget, der taler for at Magnussen scorer VM-point i Aserbajdsjan? Hmmm, måske at løbet i Baku som regel er ganske kaotisk, så man ved at holde sig ude af problemer kan score en heldig top-10 placering.

Og i Kina i forrige uge var Haas-bilerne blandt de hurtigste i topfarts-målingerne, og det kunne give en fordel på den lange langside i Baku.

Men nøgternt bedømt ligner det endnu en frustrerende weekend til glemmebogen.