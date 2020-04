Formel 1 er i kaos. De første otte afdelinger af VM 2020 er aflyst eller udskudt, og ingen ved, hvornår det første grandprix afvikles.

Og Formel 1-krisen rammer også danske interesser.

For mens Kevin Magnussen angiveligt bygger legehus til niecen, og Romain Grosjean underholder sine fans med flere daglige Instagram-opslag, så tænker Haas F1 Team-ejer Gene Haas dybe tanker over fremtiden.

Haas skabte ikke sit Formel 1-team for at tjene penge, for så naiv er han ikke. Men han ville skabe en fornuftig forretning, hvor han med hjælp fra tv-penge og eksterne sponsorer kunne promovere sine værktøjsmaskiner effektivt og relativt billigt.

Det skulle ske ved at få Haas-navnet på alverdens tv-skærme og ved at få goodwill hos eksisterende og potentielle kunder med invitationer til det eksklusive Formel 1-miljø

De store, eksterne sponsorer er - bortset fra en pinlig flirt med fupfirmaet Rich Energy - udeblevet. Og tv-pengene er efter det bratte fald fra femte- til niendepladsen i VM reduceret kraftigt.

Og når nu vi snakker sponsorer, så har en af Haas F1 Teams få eksterne sponsorer, danske Bestseller (i form af Jack & Jones), netop nu sine egne økonomiske problemer, der kan få indflydelse på Formel 1-programmet.

I meget runde tal koster det tre millioner kroner om dagen at holde Haas F1 Team kørende. Hovedparten kommer fra Gene Haas selv, og han kan med rette sætte spørgsmålstegn ved sin investering i Formel 1.

Det er en dyr fornøjelse for team-ejer, Gene Haas (nummer to fra venstre), at Formel 1-cirkusset i øjeblikket står stille. Foto: ALBERT GEA

Reducerede tv-indtægter, manglende sponsorer, ingen tv-eksponering og ingen løb at invitere gæster til - kun millionudgifter dag ud og dag ind.

Gene Haas har som alle andre team-ejere kun forpligtet sig til Formel 1 til og med denne sæson. I det nuværende økonomiske klima kan jeg godt forstå, hvis han tøver med at indgå en ny aftale.

Uanset om Haas F1 Team fortsætter, skal Kevin Magnussen videre. Han har stadig ambitioner om grandprix-sejre og VM-titler, og det opnår han ikke hos Haas. Han skal videre, og 2021 ligner på mange måder sidste udkald.

Han kontrakt med Haas udløber, og samtidig står op mod 80 procent af feltet uden 2021-aftaler. Det betyder, at det er nu, Magnussen skal rykke.

Men det forudsætter, at der er interesse for danskeren, og dét forudsætter, at Magnussen kan gøre reklame for sig selv.

Det gav Haas' problematiske 2019-model VF19 ham ikke mulighed for, og derfor er disse måneder så afgørende.

Men uden løb kan Magnussen ikke bevise, at han fortjener en chance i et bedre team, og uden en effektiv markedsføringskampagne bag kulisserne risikerer han at blive glemt.

Og arbejdet bag kulisserne har aldrig været en spidskompetence i danskerens bagland.

Også det danske racertalent, Christian Lundgaard, er ramt af corona-krisen i Formel 2, hvor flere løb allerede nu er blevet aflyst Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard

Når VM 2020 kommer i gang, vil Magnussen med sin kompromisløse tilgang atter komme i fokus. Men så kan det allerede være for sent, for så har mange teams besat deres 2021-sæder.

Og så er der Christian Lundgaard. Renault-teamchef Cyril Abiteboul bragte i Melbourne den unge dansker på banen som potentiel Formel 1-kører allerede i 2021. Det ville i givet fald være kulminationen på en fantastisk lynkarriere, der på fire år havde sendt den danske teenager fra gokart til Formel 1.

Men den komprimerede ’køreplan’ forudsætter en fuld sæson i Formel 2 i år, og foreløbig er fem af de planlagte 12 løb aflyst eller udskudt.

Det er hårde tider for Formel 1 - ikke mindst set med danske øjne.