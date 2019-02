Årets første vintertest på Circuit Barcelona-Catalunya er overstået.

Hos Haas er stemningen overvejende positiv. Den nye VF19-model har vist sig som en ’sund’ racerbil uden grundlæggende fejl eller mangler.

Den er et godt udgangspunkt for kampen om at forsvare den femteplads i konstruktør-VM, der var det optimale resultat i 2018, og sikkert også vil være det i år. Men samtidigt stoppede de mange irriterende småproblemer, som Haas-kørerne havde ude på banen.

Det var frustrerende, for det kostede tid på banen, hvor en god 2019-sæson grundlægges. Problemerne betød, at Haas kom fra første testuge med færre omgange end næsten alle andre teams, men indtil nu er der ingen grund til panik. Vintertesterne skal jo netop bruges på at checke de nye biler og gøre dem stabile.

Det er tydeligt, at der er lagt op til en hård kamp mellem Magnussen og Grosjean. Det er en kamp, der kan blive afgørende for resten af deres karrierer Peter Nygaard

Kun hvis problemerne fortsætter ind i næste uge, er der grund til bekymring. Men jeg tror på, at ’børnesygdommene’ er overstået, og at Haas fra på tirsdag kan skifte fokus fra at gøre VF19 stabil til at gøre VF19 hurtig.

Både Kevin Magnussen og Romain Grosjean var begejstrede for VF19'eren, når den kørte. Det var de også for VF18'eren på samme tidspunkt sidste år, og dengang kom de til sæsonpremieren i Australien med feltets fjerdehurtigste bil.

Det kan sagtens blive tilfældet igen, men der er en afgørende forskel, for VF18 var først på året langt bedre egnet til Magnussens ’greb-på-baghjulene’-kørestil end til Grosjeans aggressive ’greb-på-forhjulene’-stil.

Det er ikke, fordi Haas-designerne bevidst har satset på at gøre VF19 mere Grosjean-egnet, men franskmandens attitude under den første vintertest tyder på, at han allerede har fundet sig rigtig godt til rette i den nye bil.

Foto: LLUIS GENE Vis mere Foto: LLUIS GENE

Det betyder ikke, at Magnussen har et problem, for han kan langt bedre end sin teamkammerat tilpasse sig en bil, der ikke er optimal i forhold til hans kørestil.

Men det betyder, at Magnussen næppe får den walkover i forhold til Grosjean, der i 2018 var med til at gøre ham til en af Formel 1-forårets højst vurderede kørere.

Det er meget tidligt på sæsonen, men for mig er det tydeligt, at der er lagt op til en hård kamp mellem Magnussen og Grosjean. Det er en kamp, der kan blive afgørende for resten af deres karrierer.

Hvis drømmen grandprix-sejre og et team i toppen skal holdes i live, skal Magnussen i sin nu femte Formel 1-sæson sætte sig igennem over for Grosjean. Omvendt kan franskmanden - med en af feltets ældste fødselsattester og en kontrakt, der udløber efter denne sæson - ikke tåle at tabe til danskeren.

Herunder kan du høre seneste episode af B.T.s Formel 1-podcast 'K-Magazine' og husk, du også kan abonnere på den lige HER

2019 bliver Magnussens og Grosjeans tredje år som teamkammerater. Det hører til sjældenhederne, at et midterteam beholder samme lineup i tre år, og lige nu vil det overraske mig, hvis de også får en fjerde sæson sammen i 2020.

Og nej, det er ikke for tidligt til den slags tanker. Mange teams gør sig allerede nu seriøse overvejelser om 2020 og 2021.

Grosjean havde et stærkt efterår i 2018, og nu er det på tide, Magnussen bryder tilbage.

Efter et par skærmydsler sidste sæson er forholdet mellem Haas-kørerne igen fornuftigt, men Formel 1 er en ubarmhjertig verden, og Magnussen skal kun tænke på sig selv og sin måske vigtigste 2019-opgave; at tage luften ud af Grosjeans Formel 1-karriere.