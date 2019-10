Den her er klumme er ikke nem. Jeg har arbejdet i Formel 1 hele mit liv og har stadig stor passion for sporten.

Men fordi man holder af Formel 1, kan man godt bekymre sig om klimaet. Det har betydning for os alle – også Formel 1.

En diskussion om klima og Formel 1 bliver hurtigt følelsesladet, og derfor er det vigtigt at holde fast i facts.

Det er for eksempel et faktum, at man alt for længe har ignoreret, at sporten har et imageproblem. Der er nogle, der opfatter Formel 1 som 20 tosser, der bare kører rundt i cirkler og brænder benzin. Endda over hele verden.

Men det er forkert. Ud over at være en af verdens mest populære sportsbegivenheder, der hver anden weekend giver milliarder af mennesker underholdning og dermed livskvalitet, er Formel 1 også et effektivt udviklingslaboratorium.

Det er et faktum, at hybridmotorerne, der blev indført i 2014, fra den ene dag til den anden reducerede brændstofforbruget i Formel 1 med omkring 30 procent. Uden at bilerne mistede effekt.

Det er et faktum, at en moderne Formel 1-motor er den mest effektive forbrændingsmotor nogensinde – ingen andre motorer får så meget energi ud af en liter brændstof.

Tre km/literen lyder ikke imponerende, men når effekten er omkring 1000 hk, giver det uvurderlig knowhow til Mercedes og de andre F1-motorfabrikanters gadebilsafdelinger.

Og det er et faktum, at det nuværende motor-reglement er indført efter pres fra bilfabrikkerne, der vil bruge deres Formel 1-erfaring i gadebilsproduktionen.

Så med hensyn til klima og fremtidens transport, er Formel 1 ikke problemet. Her kan Formel 1 faktisk være en del af løsningen.

Det er et faktum, at alle bør gøre, hvad de kan for at hjælpe klimaet – også Formel 1-kørere. Der er blandt andet derfor, Lewis Hamilton og nu også Kevin Magnussen satser på plante-baseret kost.

Det er derfor, Hamilton har beordret hele sin husholdning og forretning til udelukkende at bruge genanvendelige produkter – helt ned til detaljer som tandbørster og deodoranter. Og det er derfor, han har solgt sit privatfly.

Man kan selvfølgelig sige, at det bedste Hamilton og co kan gøre for klimaet, er at stoppe med at køre Formel 1.

Men for det første ville det stoppe den teknologiudvikling, der som ovenfor anført er en vigtig del af sporten. Og for det andet er Formel 1 altså et job.

Der er jo heller ingen der forventer, at en SAS-pilot eller en HT-chauffør stopper deres arbejde.

Alle skal bidrage til kampen for klimaet – også Formel 1.

Man sporten har indtil nu været alt for dårlig til at ’sælge’ den fantastiske og klimavenlige teknologi i nutidens F1-motorer.

Men nu har man en omfattende, videnskabeligt baseret rapport klar, der med facts viser, hvor meget Formel 1 – fra bilerne på banen til transporten verden rundt – belaster klimaet.

Rapporten, der i weekenden blev præsenteret for kørere og teamchefer, offentliggøres i næste måned.

Jeg hører, at rapporten indeholder en række tankevækkende resultater. Blandt andet at Formel 1 ud fra en helhedsvurdering er en af de verdensomspændende sportsbegivenheder, der forurener mindst.

Det ændrer ikke på at Formel 1 – som alle andre – kan og skal gøre det endnu bedre.

Men som klima- og Formel 1-tosse glæder mig, at sporten nu er blevet opmærksom sit imageproblem.

Og at Formel 1 ikke er den klimasynder, nogle vil gøre det til.

Peter Nygaard er B.T.´s Formel 1-korrespondent.