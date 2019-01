Formel 1-feltet er så småt ved at komme op i omdrejninger efter juleferien. I de fleste team-hovedkvarterer har der kun været lukket ned en dag eller to, for selv om der ikke køres løb, er januar en af årets travleste måneder.

De sidste stumper til den nye model skal produceres, bilen skal samles og motoren fyres op. Bilen skal udsmykkes med årets sponsorer, og den skal gøres klar til den officielle teampræsentation.

Her ser Renault ud til komme først, for de har inviteret til fremvisning af deres 2019-model i hovedkvarteret i Enstone allerede 12. februar. Dagen efter viser Racing Point (det tidligere Force India-team) deres 2019-bemaling ved biludstillingen i Toronto. Det er et usædvanligt sted for en F1-præsentation, men det hænger sammen med, at den nye teamejer, Lawrence Stroll (far til teamets kører Lance), er canadier.

14. og 15. februar præsenterer McLaren og Ferrari deres 2019-modeller. Haas med Kevin Magnussen og Romain Grosjean har endnu ikke sat dato på deres team-præsentation, men jeg forventer, at den foregår på Circuit de Barcelona-Catalunya umiddelbart før den første test 18. februar.

Det er et godt tegn, at Magnussen får Gary Gannon som ny race-engineer. Englænderen er efter tre år som Grosjeans mand uhyre erfaren, og han vil måske kunne bibringe danskeren nogle af de ’tricks’, der gør franskmanden så vanvittig hurtig på enkeltomgange. Samtidig er han dygtig og erfaren nok til at vide, at Magnussen og Grosjean stiller ganske forskellige krav til opsætningen af deres biler.

Grosjean får i stedet en af de hidtidige ’performance-engineers’ som ny race-engineer. En performance engineer er nummer to i ingeniør-hierarkiet på en Formel 1-bil, men der er ikke tale om, at Grosjean er blevet degraderet.

At franskmanden nu får en forfremmet ’performance engineer’ som race engineer, mens Magnussen overtager den erfarne Gannon, er bare resultatet af en mindre omorganisering. Den blev nødvendig, da Magnussens hidtidige race engineer, Giuliano Salvi, blev kaldt tilbage til Ferrari. At danskeren får teamets mest erfarne race engineer, kan også hænge sammen med, at Grosjean er teamets mest erfarne kører.

Mens der nu er skabt klarhed omkring pit-mandskabet, er det stadig usikkerhed omkring Haas' nye titelsponsor, energidrikken Rich. Firmaet, der i denne uge er ’officiel energidrik-partner’ ved modeugen i Paris, virker i mine øjne ikke stort nok til et titelsponsorat i Formel 1.

I sidste uge udstillede Haas en af deres biler ved en stor racerudstilling i Birmingham, og det havde været en naturlig lejlighed til at præsentere Rich-samarbejdet. Det skete ikke, og nu hører jeg fra teamet, at detaljerne omkring Rich-sponsoratet ’kommer snart’.

Jeg glæder mig til at høre nyt og ser naturligvis allerhelst, at Rich vil øge Haas-teamets budgetter og dermed chancer for at udfordre topholdene.

Men jeg har en fornemmelse af, at Haas ikke bliver rig (undskyld!) på samarbejdet med Rich. Hvis der kommer penge fra energidrik-fabrikanten, tror jeg beløbet primært vil blive brugt til at reducere teamejer Gene Haas' ’udlæg’ – ikke til at øge budgettet.

Om Haas alligevel kan forsvare femtepladsen fra konstruktør-VM 2018? Vi ved meget mere, når den første vintertest er gennemført.