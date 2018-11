Med Abu Dhabis Grand Prix sluttede Kevin Magnussen en flot Formel 1-sæson. Med den samlede niendeplads forbedrede han sin hidtil bedste slutplacering i VM, 11.-pladsen fra debutsæsonen 2014 . Med hensyn til VM-point slog han med 56 point også sin tidligere rekord (55 point i 2014)

Også i kvalifikationerne forbedrede han sig. Efter at have tabt 8-12 til Romain Grosjean sidste år, blev det i år til et knebent 10-11 nederlag.

Umiddelbart et godt resultat mod en af feltets anderkendt kvalifikations-eksperter/’one-lap wonders’, men det er ærgerligt, at han inden sommerferien førte duellen 9-3 og så blev ud-kvalificeret af Grosjean i otte af de sidste ni løb.

Men vigtigere end statistikken: Kevin Magnussen trådte i år i karakter som Formel 1-kører. I Grosjeans katastrofale forår viste Magnussen, at han både teknisk, sportsligt og menneskeligt nu kan ’lede’ et Formel 1-team. Magnussen og Grosjean vil igen i 2019 være ligestillede, men i år viste danskeren, at han er klar til at påtage sig en førstekører-rolle.

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, klaret sig i 2018-sæsonen. Australien – Magnussen: udgået, Grosjean: udgået. Bahrain – Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina – Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan – Magnussen: 13, Grosjean: udgået. Spanien – Magnussen: 6, Grosjean: udgået. Monaco – Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada – Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig – Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig – Magnussen: 5, Grosjean: 4. England – Magnussen: 9, Grosjean: Udgået Tyskland - Magnussen: 11, Grosjean: 6 Ungarn - Magnussen: 7, Grosjean: 10 Belgien - Magnussen: 8, Grosjean: 7 Italien - Magnussen: 16, Grosjean: diskvalificeret Singapore - Magnussen: 18, Grosjean: 15. Rusland - Magnussen: 8, Grosjean: 11. Japan - Magnussen: udgået, Grosjean: 8. USA - Magnussen: diskvalificeret, Grosjean: udgået Mexico - Magnussen: 15, Grosjean: 16 Brasilien - Magnussen: 9, Grosjean: 8 Abu Dhabi - Magnussen: 10, Grosjean: 9 Samlede point: Magnussen: 56 point

Der er snakket meget om at Magnussens form dykkede efter sommerferien. Og jo – Grosjean har været Haas' hurtigste kører i de seneste måneder. Men det betyder ikke, at Magnussen er ’dykket’ - franskmanden er bare kommet tilbage på sit normale, høje niveau, hvor han er en af feltets allerhurtigste kørere over en enkelt omgang.

Og fordi Grosjean er Haas´ hurtigste kører er han ikke nødvendigvis teamets bedste kører. Det er som bekendt kun i løbene VM-pointene uddeles, og her sluttede danskeren 19 point foran franskmanden.

Det er interessant at se på hvorfor Grosjean pludselig genfandt formen.

Det skyldtes, at Haas i Canada introducerede en update til bilen, der opførte sig anderledes end den oprindelige version. Der er ganske stor forskel på Magnussens og Grosjeans kørestile, og uden at blive for teknisk, kan man sige, at Magnussen primært efterspørger vejgreb på baghjulene, mens Grosjean vil have greb til forhjulene. Den modificerede model fra Canada rykkede vejgrebet mod baghjulene, og det ’genfødte’ Grosjean som Formel 1-kører.

Men det gør ikke Magnussen dårligere. Faktisk understreger udviklingen af Haas' 2018-model, at danskeren er en mere ’komplet’ Formel 1-kører end Grosjean. Franskmanden kunne kun køre stærkt med den nye version – Magnussen har været hurtig i begge biler.

Også i ’reservedels-regnskabet’ står Magnussen stærkt. Vi snakkede om emnet i Brasilien for 14 dage siden, og her fortalte han mig, at hvis vi ser bort fra småtingsafdelingen (a la beskadigede bunde), har han i nu to år hos Haas kun har haft én afkørsel, hvor bilen skulle repareres (første sving i Brasilien 2017). Det er en imponerende statistik fra en ung F1-kører!

Statistikken bør også være medvirkende til at snakken om Kevin Magnussen som en af feltets ’bad boys’ forstummer én gang for alle. Han sluttede faktisk året med færre klip-i-licensen end alle andre på nær Lewis Hamilton og Charles Leclerc.

Så alt i alt en absolut godkendt sæson for Kevin Magnussen. Og jeg ser ingen grund til at den positive udvikling stopper her – det bliver endnu bedre i 2019!