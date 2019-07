De er måske de to mest jævnbyrdige teamkammerater i Formel 1-feltet 2019.

Og de er ofte tættere på hinanden, end Haas-teamchef Guenther Steiner bryder sig om.

Men bortset fra omgangstiderne er Kevin Magnussen og Romain Grosjean meget forskellige.

Her giver B.T.s Formel 1-korrespondent sin vurdering af forskellene på de to kørere.

Kørestil

De to Haas-kørere har en forskellig kørestil. Meget forenklet vil Grosjean gerne have mest greb på forhjulene, mens Magnussen foretrækker en mere stabil bagende. De forskellige krav til bilen betyder, at det er svært at justere bilen optimalt til begge kørere.

Position i team

Romain Grosjean blev i 2015 headhuntet til jobbet som førstekører for det nye Haas-team. Ferrari rådede dengang over det ene sæde i teamet, og det gik til italienernes unge testkører Esteban Gutierrez.

Der var derfor brug for en erfaren, hurtig førstekører, og den jobbeskrivelse passede godt på Grosjean. Franskmanden scorede alle teamets 29 VM-point, og havde Gutierrez under fuld kontrol.

Da Kevin Magnussen afløste Gutierrez i 2017 havde Grosjean et års forspring med Haas-teamet, og det udnyttede han til at slå danskeren ganske stort i både VM-stillingen og kvalifikations-duellen.

Men da først Magnussen havde fundet sig til rette i teamet, ændrede billedet sig, og danskeren har med et langt, sejr træk gennem 2018 og 19 tilkæmpet sig den reelle førstekører-position:

Han slår Grosjean i VM, han får som regel de nye udviklingsdele før franskmanden, han laver langt færre fejl – og han har i modsætning til sin teamkammerat en kontrakt for 2020. Det er tydeligvis et scenarie, der ikke passer Grosjean.

Temperament

Magnussen og Grosjean er begge sportsfolk på meget højt niveau. De hader begge hader at tabe, og Kevin Magnussen kan blive eddikesur og utilnærmelig, når resultaterne ikke lever op til forventningerne.

Sådan er det også med Grosjean, men forskellen er, at Magnussen ikke tager surhed og skuffelse med på banen. Når tingene ikke går Grosjeans vej, ender det ofte i nedafgående spiral, der kommer til udtryk i oversatsninger og frustrations-manøvrer på banen.

Magnussen bruger skuffelserne mere konstruktivt, bider tænderne sammen og forsøger at køre sig ud af problemerne - uden de fejl, der ofte præger Grosjean.

Karrierestadie

De to Haas-kørere er på hver deres sted i Formel 1-karrieren. 33-årige Grosjean har været med i 155 grandprixer, mens 26-årige Magnussen i weekenden stiller op i sit grandprix nummer 93, men endnu vigtigere: Grosjean er i karrierens efterår, og han toppede i 2013, da han efter seks podieplaceringer for Lotus-teamet sluttede på syvendepladsen i VM.

Han er ikke sluttet i top-10 siden, og selvom han på sine gode dage stadig kører på et meget højt niveau, bliver han ikke bedre. Han har kort sagt fremtiden bag sig.

Det er omvendt med Magnussen. Han udvikler sig stadig – hans kvalifikationer er for eksempel blevet bedre i år – og i modsætning til Grosjean kan danskeren stadig drømme om at komme videre til et topteam.