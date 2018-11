Brasiliens Grand Prix er afgørende for Haas-teamets slutplacering i konstruktør-VM 2018.

Der skal rigtig mange point på VM-kontoen, hvis man skal gøre sig håb om at snuppe fjerdepladsen fra Renault, og dermed blive best-of-the-rest efter de tre etablerede tophold.

Det handler om prestige – men det handler også om et anseeligt millionbeløb. Præcis hvor stort beløbet er bliver først klart, når sportens tv-indtægter etc. er gjort op. I 2017 var forskellen mellem fjerde- og femtepladsen angiveligt cirka fem millioner britiske pund (cirka 43 millioner kroner).

De ville være et godt bidrag til Haas´ budget, der med cirka en milliard kroner er det laveste i feltet. Følg søndagens grandprix i Brasilien live her hos B.T. med start kl. 18.10

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, klaret sig i 2018-sæsonen. Australien – Magnussen: udgået, Grosjean: udgået. Bahrain – Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina – Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan – Magnussen: 13, Grosjean: udgået. Spanien – Magnussen: 6, Grosjean: udgået. Monaco – Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada – Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig – Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig – Magnussen: 5, Grosjean: 4. England – Magnussen: 9, Grosjean: Udgået Tyskland - Magnussen: 11, Grosjean: 6 Ungarn - Magnussen: 7, Grosjean: 10 Belgien - Magnussen: 8, Grosjean: 7 Italien - Magnussen: 16, Grosjean: diskvalificeret Singapore - Magnussen: 18, Grosjean: 15. Rusland - Magnussen: 8, Grosjean: 11. Japan - Magnussen: udgået, Grosjean: 8. USA - Magnussen: diskvalificeret, Grosjean: udgået Mexico: Magnussen: 15, Grosjean: 16 Samlede point: Magnussen: 53 point Grosjean: 31 point

Også på andre områder er der mange penge på spil for Haas.

For et par uger siden annoncerede teamet, at de har sikret sig britiske energidrik-producent Rich som titelsponsor for de kommende år. Det lyder lovende, men lad mig også bare sige, at der mange steder i Formel 1-paddocken er en sund skepsis omkring Rich Energy. Det er vist de færreste, der har set endsige smagt en dåse Rich Energy, og det virker vældigt ambitiøst, at et så nyt og lille firma allerede i 2019 kan blive titelsponsor for et af verdens fem bedste Formel 1-teams.

I sommer, da Force India var i betalingsstandsning, forsøgte Rich Energy at købe teamet, men den dommer der behandlede sagen, mente ikke energidrik-producenten kunne overkomme opgaven. Og kun et par dage før Rich Energy annoncerede deres nye kontrakt med Haas, var Williams-teamet tæt på en lignende aftale – som så af uransagelig grunde aldrig blev til noget.

Men lad os antage, at Rich Energy opfylder sine forpligtelser overfor Haas. Det er bare ingen garanti for at teamets resurser reelt forøges. Indtil nu har teamejer Gene Haas stået for hovedparten af budgettet, og Rich-sponsoratet vil ikke nødvendigvis øge budgettet – det kan også blive brugt til at reducere Gene Haas´ andel af udgifterne.

Gene Haas har meget dybe lommer, så jeg antyder på ingen måde, at hans Formel 1-team har eller vil få økonomiske problemer. Og i alle tilfælde er de efterhånden vant til at lave små mirakler med deres begrænsede resurser.

Men at penge naturligvis spiller en vigtig rolle i verdens dyreste sport blev understreget, da Haas afslørede deres line-up til den kommende test i Abu Dhabi. I ugen efter VM-finalen 25. november bliver alle teams på Yas Marina-banen for at teste Pirellis 2019-dæk. Det er en vigtig begivenhed, og for eksempel Kimi Raikkonen (Sauber) og Lance Stroll (Force India) får her deres første omgange for deres nye teams.

For Haas er det også en vigtig test, for selvom teamet et blevet markant bedre til at ’forstå’ deres dæk, har der stadig været 2018-weekender, hvor Magnussen og Grojean er blevet hæmmet af netop dækkene – senest i Mexico for 14 dage siden.

Alligevel har Haas ’solgt’ den ene testdag til den schweiziske Formel 1-debutant Louis Deletraz. Og den anden testdag går til endnu en F1-rookie, teamets nye testkører Pietro Fittipaldi.

At lade Deletraz og Fittipaldi teste 2019-dækkene i stedet for Magnussen og Grosjean, giver utvivlsomt penge i Haas-kassen. Men det vil også betyde, at teamet er en lille smule efter konkurrenterne, når 2019-sæsonen starter for alvor.