Formel 1 fortsætter sin ultra-hektiske sommer: Bare fire dage efter transportere og motorhomes forlod Paul Ricard-banen i Sydfrankrig, er de nu parkeret i paddocken på Red Bull Ring i Steiermark, Østrig.

Med 4,3 kilometer er det en af sæsonen korteste baner (kun Monte Carlo, Mexico City og Interlagos er kortere) og en omgang tager blot en smule over et minut.

På Red Bull Ring er der lagt op til endnu et topresultat til Kevin Magnussen og Haas-teamet. Selv om Red Bull Ring er en af de korteste og mest kompakte baner i VM-kalenderen, har den også en række af de højfartskurver, hvor Haas´ 2018-model VF18 befinder sig allerbedst.

Jeg vil faktisk vurdere Red Bull Ring til at være en af de baner i hele VM 2018, der passer bedst til Haas. Allerede sidste år var Haas med VF17 ’best-of-the-rest’ i Østrig – et stykke fra Mercedes og Ferrari, men ganske tæt på Red Bull og foran resten af feltet.

Med den markant bedre VF18 får Haas i weekenden måske årets bedste chance for at snappe de tre tophold i haserne. Hvis en eller flere af kørerne fra Mercedes, Ferrari og Red Bull får problemer, kan Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean faktisk komme i top-fem på søndag, men det forudsætter naturligvis, at de selv undgår ballade eller tekniske problemer.

Specielt Grosjean har i år tiltrukket problemer. Det handler i høj grad om sort uheld, og som Haas-chef Guenther Steiner fortalte mig i Frankrig i søndags:

»Sidste år var det Kevin, der fik de fleste problemer – i år får Romain dem alle sammen. Men hans uhelds-kvote må snart være opbrugt.«

Selv i en hightech-sport som Formel 1 spiller ukontrollable faktorer som held og uheld en rolle. Og Steiner har selvfølgelig ret: Før eller siden vender heldet. Jeg håber ikke Magnussen kører ind i en uhelds-kvote a la den Grosjean har ramt i år, men vi må ikke se bort fra, at Magnussen har haft heldet på sin side i 2018.

Det er i høj grad et spørgsmål om at ’heldet følger de dygtige’, og selvfølgelig skal man selv opsøge heldet. Men at Magnussen fx i Frankrig i søndags slap helskindet igennem den kaotiske første omgang, ’arvede’ en placering da Carlos Sainz Jr fik motorproblemer og i en vis grad blev reddet af en safetycar-periode, netop da Valtteri Bottas i sin hurtigere Mercedes var klar til at angribe, var allermest bare held.

Dækkene er i disse år ’det sorte guld’ i Formel 1, og resultaterne afhænger i høj grad af, hvad man kan få ud af de mange compounds, Pirelli på skift udbyder. I Østrig har man samme tilbud som i Frankrigs i sidste uge – soft, super-soft og ultra-soft. Det var et udvalg, der så ud til at passe Haas-raceren ganske godt på Paul Ricard-banen, men som Magnussen selv påpeger:

»Dækkene ændrer sig fra bane til bane, og man skal hele tiden være omstillingsparat.«

I Frankrig lærte Magnussen mod løbets slutning, at soft-dækket kunne presses mere end forventet: Han formodede, at dækkene mod slutningen var for varme og at han skulle ’nurse’ dem – i virkeligheden var de en smule for kolde, og blev kun bedre ved at blive kørt mere aggressivt.

Uanset at Red Bull Ring er en anden type bane end Paul Ricard, var det værdifuld læring, der kan sikre endnu en håndfuld VM-point på søndag.