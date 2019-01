Om cirka to uger samles de ti Formel 1-teams på Circuit Barcelona-Catalunya til årets vintertest.

Først når de otte testdage er overstået, har vi reelle indikationer af styrkeforholdet i 2019-feltet.

Testen vil nemlig afsløre, hvem der har ramt helt rigtigt med den nye model, og hvem der har et langt, opslidende udviklingsprogram foran sig.

Allerede nu er der kommet så mange meldinger fra de ti teams' hovedkvarterer, at man kan danne sig de første indtryk af Formel 1 anno 2019.

I toppen virker det til, at Ferrari rykker endnu tættere på Mercedes. Tyskerne har haft lidt problemer med den seneste version af deres motor, mens italienerne lyder til at være gået yderligere frem på motorfronten.

Omvendt har Mercedes - set bort fra bestyrelsesmedlem Niki Laudas sygdom - haft endnu en rolig vinter præget af harmoni, mens Ferrari igen-igen har skiftet ud i ledelsen.

Red Bull har arbejdet tæt sammen med deres nye motorleverandør, Honda, men jeg forventer ikke, at de vil kunne udfordre hverken Mercedes eller Ferrari. Faktisk tror jeg, de vil komme under pres fra det fremadstormende Renault-team, og dén kamp bliver ubarmhjertig.

De to teams sluttede sidste år deres mangeårige motorsamarbejde af med en beskidt skilsmisse, der betyder, at der er masser af følelser på spil. Samtidig er Daniel Ricciardo skiftet fra Red Bull til Renault, så der er lagt op til en intens prestige-kamp om tredjepladsen.

Og så er der midterfeltet, som jeg tror vil komme til at bestå af Haas, Racing Point (tidligere Force India), Sauber og McLaren.

Men hvordan vil Haas og Kevin Magnussen så klare sig i dette skrappe selskab?

Jeg er ærligt talt bange for, at de vil få svært ved at forsvare femtepladsen fra sidste års konstruktør-VM. Femtepladsen fra sidste år var ikke helt ’reel’. Force India skiftede nemlig ejer midt på året og mistede derfor alle de point, de havde hentet i sæsonens 12 første løb.

Hvis Force India/Racing Point havde talt point med fra begge sæsonhalvdele, som de vil i år, så var de sluttet foran Haas.

Så er der Sauber. De kører som bekendt med samme Ferrari-motorer som Haas og tidoblede nærmest deres point-total fra 2017 til 18. Med Charles Leclerc (foto) som kører, var Sauber i mange 2018-løb faktisk foran Haas.

Okay, de har mistet Leclerc, men de får erfarne og stadigt hurtige Kimi Räikkönen som ny førstekører. Så hvis det schweiziske team fortsætter fremgangen, kan de sætte Magnussen og co. under pres i den samlede VM-stilling.

Og McLaren? Med de ressourcer, som teamet råder over, og med Renault-motorer og to unge, sultne og dygtige kørere, så må de gå frem i forhold til 2018.

Lige nu ser jeg derfor Haas som sjette-, syvende- eller ottendebedste team. Efter Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault og Racing Point, men på niveau med Sauber og McLaren. Og foran Toro Rosso og Williams. Men lad mig blive glædeligt overrasket ved den første test. Please!