Frankrigs Grand Prix blev et nyt kapitel i den evige ’magtkamp’ mellem Kevin Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean.

På banen var Magnussen hurtigest i kvalifikationen, og i løbet var de jævnbyrdige.

Men kampen udspillede sig også i paddocken.

For at få indblik i den kamp er jeg nødt til at rekapitulere de sidste par uger af den tekniske udvikling i Haas-teamet:

Man introducerede for 14 dage siden i Canada et nyt, hydraulisk baghjulsophæng.

Det er et system, Ferrari har kørt med i længere tid, og som Haas takket være deres samarbejdsaftale med italienerne nu også får adgang til.

Men Haas havde i Canada kun et eksemplar af det nye system, og det blev monteret på Magnussens bil.

Når man kun har et sæt nye ’reservedele’, er man nødt til at vælge, og valget faldt altså på Magnussen. Det svarer lidt til, at Grosjean fik den updatede aero-pakke en dag tidligere end Magnussen i Spanien.

Så langt så godt – indtil vi denne weekend kom til Paul Ricard. Her begyndte Grosjean at brokke sig over, at det igen kun var Magnussens bil, der kørte med det nye baghjulsophæng.

Efter kvalifikationen, hvor Grosjean var et halvt sekund langsommere end Magnussen, sagde franskmanden, at han var 'knust' over ikke at få det det nye ophæng til sit hjemmebaneløb.

Og at han 'betalte en høj pris' for ikke at have samme materiel som sin teamkammerat. Den høje pris hentydede til det halve sekund Magnussen ’satte’ ham med. Magnussen sagde i Canada, at det nye ophæng var 'en lille forbedring'.

Hvor stor en fordel er det nye baghjulsophæng? Det ved kun Haas-ingeniørerne, og de holder kortene tæt til kroppen.

Selvfølgelig er det en forbedring – ellers var det ikke blevet udviklet. Men jeg hører, at det ikke har nogen nævneværdig effekt under kvalifikationen.

Og Grosjean glemmer en vigtig detalje: Baghjulsophænget er monteret på gearkassen, og gearkassen skal bruges i seks løb i træk.

Begge Haas-kørere skiftede som planlagt gearkasse inden Canadas Grand Prix, der var årets syvende løb.

Magnussen fik så gearkassen med det nye baghjulsophæng. Derfor kunne Grosjean ikke få det i Frankrig: Det ville kræve et gearkasseskift (med tilhørende straf) efter bare ét løb.

Planen er, at Grosjean får det nye ophæng næste gang, han skifter gearkasse.

Jeg gætter på, at det var derfor, han her i Frankrig blev kaldt i pit for at udgå kort før mål. Udgår man, kan man skifte gearkasse ’gratis’ - selvom der ikke er gået seks løb.

Der er altså ikke tale om, at Grosjean er blevet ’snydt’. Og derfor er det bemærkelsesværdigt, at han lufter sine frustrationer offentligt.

Jo – han er af natur et brokkehoved, men det er den slags kritik, et team helst holder internt.

At franskmanden alligevel taler om at være 'knust' over Haas-ledelsens beslutning, tyder på at han føler et behov for at forklare afstanden op til Magnussen. På at han er presset.

Det kan jeg godt forstå. I modsætning til Magnussen har han kontrakt-udløb efter sæsonen. Så Romain Grosjean kan med rette føle sig både 'knust' og presset. Men han bør ikke være overrasket:

Et kik på VM-stillingen (14-2 til Magnussen) og kvalifikations-duellen (6-2), understeger styrkeforholdet i teamet. Og forklarer måske hvorfor Magnussen fik det nye ophæng allerede i Canada.

Peter Nygaard er B.T.´s Formel 1-korrespondent.