Tirsdag morgen er anden og sidste uge af vintertesterne op til Formel 1-sæsonen 2019 startet i Barcelona.

Når vintertesterne slutter på fredag, har vi en ide om, hvor Kevin Magnussen og Haas-teamet vil ligge i feltet ved årets første grandprix i Melbourne i Australien den 17. marts.

Den indledende vintertest i forrige uge antydede, at den nye Haas VF19 er en sund racerbil, der burde ligge i toppen af midterfeltet. Men med hensyn til stabilitet lå Haas i bunden: 384 omgange var det beskedne udbytte af de fire første testdage – ikke imponerende i sammenligning med topholdene Mercedes (610 omgange), Ferrari (598) og Red Bull (475).

Og det er da også betydeligt mindre end de direkte rivaler i midterfeltet: Alfa Romeo (507), Toro Rosso (482) McLaren (445) og Renault (433). Faktisk var det kun Racing Point (248) og Williams (88), der nåede færre omgange end Haas.

Derfor skal Kevin Magnussen og teamkammerat Romain Grosjean de næste fire dage køre masser af omgange, så arbejdet med VF19'eren for alvor kan gå i gang. Først når bilen er stabil, kan man begynde at optimere den med hensyn til kvalifikations-omgange, løbsdistancer, dækforbrug og så videre. Det er øvelser, de andre teams - bortset fra Racing Point og Williams - allerede er i gang med. Og det er øvelser, der er afgørende for resultatet i Australien.

Og det vigtigt, at Haas er med fremme i Melbourne. Det amerikanske team har tradition for at komme godt fra start, og det er imponerende, at feltets mindste og nyeste team nu tre år i træk har formået at være blandt de bedste i forårsmånederne.

Det håber jeg virkelig også vil være tilfældet i år. Historien antyder nemlig, at en god sæsonstart vil være et ufravigeligt krav, hvis drømmen om at avancere i konstruktør-VM skal gå i opfyldelse.

Ligeså imponerende Haas' forår har været i 2016, 2017 og 2018, ligeså deprimerende har deres efterår nemlig været. I 2016 scorede Haas (dengang med Esteban Gutierrez som Grosjeans teamkammerat) i alt 29 point – de 28 kom inden sommerferien.

Det er et mønster, der understreger, at Haas ikke har ressourcerne til at følge med, når udviklingsræset for alvor går i gang Peter Nygaard

I 2017, da Magnussen afløste Gutierrez, røg Haas' pointtotal op på 47 – med de 29 hentet inden sommerferien. Og ud af de imponerende 93 point, Haas scorede sidste år, kom de 66 inden sommerferien. Over tre sæsoner har Haas hentet 73 procent inden sommerferien. Og selv om der ganske vist er flere løb inden sommerferien end efter sommerferien, er tendensen er tydelig.

Det er et mønster, der er umuligt at overse. Og det er et mønster, der understreger, at Haas ikke har ressourcerne til at følge med, når udviklingsræset for alvor går i gang. Den nye titelsponsor Rich Energy har måske tilført så mange ressourcer, at de kan afværge noget af teamets traditionelle formnedgang – det kan man håbe på.

Men i alle tilfælde skal Haas i de kommende dage gøre deres VF19 så stabil og så konkurrencedygtig, at de endnu en gang får et stærkt forår med masser af point.

For historien viser, at resten af 2019 kan blive op ad bakke.