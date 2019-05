Der er ikke ret mange i Formel 1-paddocken, der kun kendes ved deres fornavn. Og de bliver færre og færre.

Jeg kan kun komme i tanke om fem: Bernie Ecclestone, F1 über-bossen, der nu har trukket sig tilbage, Charlie Whiting, den legendariske løbsleder, der døde under Australiens Grand Prix i marts, Fernando Alonso, der nu er stoppet i Formel 1, og Lewis Hamilton, den femdobbelte verdensmester.

Og så selvfølgelig Niki Lauda, der døde natten til tirsdag, 70 år gammel. Han var et ikon i en sport, hvor der er mange store navne, men kun få deciderede legender.

Niki var én af dem. Han opnåede ikke sin legendestatus med en spektakulær og dramatisk kørestil, nej, faktisk var han nærmest lidt kedelig at se på på banen, men fordi han var så ultrapræcis og altid kørte i en bil, der var optimalt justeret.

Jeg tror aldrig, der har været en mere intelligent Formel 1-kører end Niki Lauda. Han tænkte sig til sine tre VM-titler Peter Nygaard

Han indså før alle andre, at moderne Formel 1-kørere kan hente mere tid i bilen end i sig selv.

Mens mange af hans samtidige fandt en tiendedel sekund ved at køre vildere og tage større chancer, hentede Niki tre tiendedele ved at justere sin bil bedre. Jeg tror aldrig, der har været en mere intelligent Formel 1-kører end Niki Lauda. Han tænkte sig til sine tre VM-titler.

Den udramatiske kørerstil, den analytiske indstilling og hans krav om øget sikkerhed gav ham et ufortjent ry som det, der i 1970'erne hed en en ’tøsedreng’.

Den snak stoppede efter Tysklands Grand Prix i 1976. Han var uhyggelig tæt på at brænde inde i sin Ferrari, sad næsten et minut i flammerne og svævede i flere dage mellem liv og død. Hans tilstand var så kritisk, at en katolsk pater blev tilkaldt for at give ham den sidste olie.

Niki Lauda under Monacos grandprix i 1979 Foto: GERARD FOUET Vis mere Niki Lauda under Monacos grandprix i 1979 Foto: GERARD FOUET

Mindre end seks uger efter var han tilbage i sin Ferrari ved Italiens Grand Prix. Det er stadig det største comeback i sportsverdenen nogensinde.

Efter hver træning stod han i pitten og skiftede de blodige bandager omkring sit forbrændte ansigt. Så satte han sig igen ned i Ferrari'en og gav gas.

Selv om han på grund af ulykken gik glip af to løb, holdt han liv i sine titelchancer helt hen til finalen i Japan. Og året efter vandt han VM suverænt.

Det var altid en fornøjelse at interviewe Niki. Hans svar var intelligente, ofte sjove og altid ærlige. Af alle de Formel 1-personer, jeg har mødt, var Niki den, der sagde tingene mest ligeud til medierne.

OK, jeg er ikke køn, men i modsætning til så mange andre grimme mennesker, har jeg i det mindste en undskyldning Niki Lauda

Som under træningen til Canadas Grand Prix i 1979, da han kørte i pit og parkerede sin Brabham foran Bernie Ecclestone.

»Jeg er bare blevet træt af at køre rundt i cirkler,« meddelte han og trak sig tilbage med omgående virkning.

Eller som dengang han blev spurgt til sit forbrændte ansigt:

»OK, jeg er ikke køn, men i modsætning til så mange andre grimme mennesker har jeg i det mindste en undskyldning.«

Niki Lauda i sin Ferrari 312 ved det franske grandprix i 1974 Vis mere Niki Lauda i sin Ferrari 312 ved det franske grandprix i 1974

Niki Lauda var verdensmester tre gange. Han vandt 25 grandprixer.

Han stod i spidsen for både Ferraris, Jaguars og senest Mercedes' Formel 1-teams.

Han leverede sportsverdenens største comeback nogensinde.

Og han var en af de få, der var kendt under sit fornavn i Formel 1-paddocken. Kort sagt: En legende!