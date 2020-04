Det er for tidligt at gå i panik, men jeg er ærlig talt urolig for Kevin Magnussens Formel 1-fremtid.

Ingen ved, hvornår Formel 1-VM kommer i gang igen. Men jeg er ikke i tvivl om, at sporten til den tid ville være markant anderledes end den ’gamle Formel 1’, vi har kendt indtil nu.

Dengang sad Kevin Magnussen sikkert i feltet. Kørslen på banen var det vigtigste kriterium, da de 20 pladser skulle besættes, og så var lynhurtige, aggressive og erfarne Magnussen nærmest selvskreven.

Nu frygter jeg, at andre faktorer end evnerne bag rattet kommer i spil, når 2021-pladserne skal besættes.

Det er for tidligt at gå i panik omkring Kevin Magnussens Formel 1-fremtid. Men det er på tide med noget af det, man i forretningslivet kalder rettidig omhu, for kampen om 2021-pladserne er i gang, og det håber jeg, Kevin Magnussens bagland er klar over Peter Nygaard

Lad os kigge på det nuværende felt med 2021-briller.

Grandprix-vinderne Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen og Daniel Ricciardo er alene på grund af deres resultater sikre på en plads i 2021-feltet - Verstappen og Leclerc har allerede skrevet kontrakt.

Esteban Ocon, Sergio Perez og Lance Stroll har 2021-kontrakt med deres nuværende teams, og Williams har næppe råd til at droppe Nicholas Latifi. Carlos Sainz jr. er efter sin stærke 2019-sæson eftertragtet, og er også sikker på et 2021-sæde.

Alexander Albon, Pierre Gasly, Lando Norris og George Russell er via deres ungdomsprogrammer hos Red Bull, McLaren og Mercedes sandsynligvis sikret pladser.

Så er der fem kørere, der alle har kontraktudløb efter denne sæson: Daniil Kvyat, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean og Kevin Magnussen.

Men 2021-kabalen stopper ikke her. Der er en håndfuld stærke, unge talenter på vej fra Formel 2.

Guanyu Zhou, Marcus Armstrong, Robert Shwarzman, Mick Schumacher (mest på grund af efternavnet), Nikita Mazepin (udelukkende på grund af familiens penge) og danske Christian Lundgaard drømmer alle mere eller mindre realistiske drømme om en plads i Formel 1-feltet 2021.

Det giver (mindst) 26 potentielle kørere til de 20 pladser.

Danske Christian Lundgaard er en af de stærke, unge talenter, som er på vej fra Formel 2 Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard Vis mere Danske Christian Lundgaard er en af de stærke, unge talenter, som er på vej fra Formel 2 Foto: Grand Prix Photo/Lise Nygaard

Hvis der altså er 20 pladser i 2021-feltet. Jeg er langt fra sikker på, alle teams overlever coronakrisen. Jeg kan sagtens forestille mig, at par stykker falder fra, og det vil kun gøre kampen en 2021-sæderne endnu mere nådesløs.

Og i den nye Formel 1 er kørertalent næppe nok. Mange af de teams, der overlever coronakrisen, vil være økonomisk pressede.

De vil blive tvunget til at veje kørerens talent op mod, hvor mange sponsorer han har med, og hvilket hjemmemarked han repræsenterer i forhold til eksisterende sponsorer.

Det er i det spil, jeg frygter Kevin Magnussen vil stå svagt. Den eneste sponsor, han har trukket til Haas-teamet, tøjkoncernen Bestseller, har det svært i disse uger og er ikke nødvendigvis med på vognen igen i 2021.

Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Foto: GONZALO FUENTES

Indtil nu har Bestseller ikke været afgørende for Magnussens plads i Formel 1. Men det kan blive anderledes i Formel 1 efter coronakrisen

Og Kevin Magnussens hjemmemarked i forhold til kørere fra for eksempel Rusland og Kina? Nærmest ikke-eksisterende.

Det er for tidligt at gå i panik omkring Kevin Magnussens Formel 1-fremtid. Men det er på tide med noget af det, man i forretningslivet kalder rettidig omhu.

Kampen om 2021-pladserne er i gang. Det håber jeg, Kevin Magnussens bagland er klar over.