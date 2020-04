B.T. ser tilbage på de danske Formel 1-kørere, og i dag gælder det Nicolas Kiesa.

Nicolas Kiesa var ikke det oplagte valg til en plads i Formel 1 i foråret 2003.

Men en heldig sejr i Formel 3000-løbet ved Monacos Grand Prix, en dygtig manager og en effektiv sponsor gjorde den 25-årige københavner til den blot fjerde dansker i motorsportens kongeklasse.

Sejren i Monaco kom, da den ellers så suveræne Björn Wirdheim snorksov.

Nicolas Kiesa Født: 3. marts 1978

Inden Formel 1: Britisk mester i Formel Ford 1999

Formel 1-debut: Tysklands Grand Prix 2003

Formel 1-løb: 5 (2003)

Team: European-Minardi

Bil: Minardi

Bedste placering: 11.-plads (USA 2003)

Bedste kvalifikation: 18.-plads (Japan 2003)

Bedste placering i VM: Nummer 21 (2003)

Svenskeren var på vej mod en sikker sejr, da han ville vinke til sine mekanikere, da han kørte over målstregen.

Han var bare ikke klar over, præcis hvor stregen var, og mens han havde travlt med at vinke, drønede Kiesa forbi og snuppede sejren.

Nu kendte alle i Formel 1-paddocken pludselig danskeren, der i to år havde kørt for underlegne teams i Formel 3000.

Da Minardi et par måneder senere pludselig manglede en kører, sørgede Kiesa manager, Piers Hunnisett, og hans sponsor Peugeot Danmark for, at danskeren fik chancen.

Nicolas Kiesa i Minardi i 2003. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Nicolas Kiesa i Minardi i 2003. Foto: Grand Prix Photo

Minardi, der senere blev opkøbt af Red Bull og omdøbt til Toro Rosso og i dag Alpha Tauri, var feltets mindste og fattigste team i 2003.

Kiesas talent var derfor ikke nok, for der skulle også penge på bordet.

Der var fem løb tilbage, og Kiesas bagland måtte betale i alt 1,2 millioner dollar eller cirka halvanden million kroner pr. løb.

Som debutant i feltets mindste team gjorde Kiesa det godt. Han gennemførte alle fem løb, og Minardi-chef Paul Stoddart ville fortætte samarbejdet med den teknisk velfunderede dansker i 2004.

Jeg tror virkelig på Nicolas. Giv ham et år mere i Formel 1, og vi har en stjerne Om Nicolas Kiesa, sagt af Paul Stoddart, Minardi-teamchef i 2003

Men nu gik der inflation i Formel 1. Store bilfabrikker var på vej ind i feltet, og budgetterne eksploderede. Det sæde, Kiesa besatte året før, kostede i 2004 seks millioner dollar.

Kiesa og hans bagland kæmpede i månedsvis for at finde de mange millioner. Det lykkedes ikke, men i 2005 fik Kiesa - med støtte fra en dansk ejendomsspekulant - et kortvarigt Formel 1-comeback som tredjekører for Jordan-Midland. Så kom finanskrisen, og så var Kiesas Formel 1-eventyr slut.

»Jeg føler, jeg skulle have haft en lang Formel 1-karriere, og jeg er stadig bitter over, at det ikke lykkedes,« siger Kiesa, der i dag er tv-ekspert hos NENT.

Her er han kollega med manden, der kickstartede hans Formel 1-karriere: Björn Wirdheimsom. som kommenterer kongeklassen på svensk tv.