B.T. ser tilbage på de danske Formel 1-kørere. I dag gælder det så Jan Magnussen.

I starten af 1990'erne var Jan Magnussen både nybagt far til Kevin (født 1992) og det absolut mest ombejlede talent i international racing.

Tre VM-titler i gokart og en suveræn sejr i det britiske Formel 3-mesterskab 1994 fik de store Formel 1-teams til at stå i kø for at sikre sig det danske supertalent.

McLaren (verdensmester 1988-91) Williams (verdensmester 1992-94) og Benetton (verdensmester 1995) kæmpede i sommeren 1994 om at hyre den 20-årige dansker, der til sidst valgte McLaren.

Jan Magnussen Født: 4. juli 1973

Inden Formel 1 – bl.a.: British Formel 3-mester 1994

Formel 1-debut: Pacific Grand Prix 1995

Formel 1-løb: 25 (1995, 97-98)

Teams: McLaren (1995), Stewart (1997-98)

Bil: McLaren-Mercedes, Stewart-Ford

Bedste placering: Sjetteplads (Canada 1998)

Bedste kvalifikation: Sjetteplads (Østrig 1997)

Bedste placering i VM: Nummer 17 (1998)

Efter et år som testkører fik han chancen i Pacific Grand Prix 1995, hvor McLarens førstekører Mika Häkkinen var sygdomsramt.

Trods minimal forberedelse og en ukendt bane gjorde Magnussen det godt, men da Hakkinen blev klar igen, blev danskeren skubbet tilbage i rollen som test- og reservekører i 1996.

Han var nu så Formel 1-sulten, at han valgte at forlade McLaren og skrev i efteråret 1996 under på en kontrakt med det nye Stewart-Ford team.

»McLaren-chef Ron Dennis advarede mig og kom med en lang række gode grunde til, at jeg ikke skulle satse på et nyt team.«

Jan er den bedste Formel 3-kører, jeg nogensinde har set. Og det inkluderer Ayrton Senna Sir Jackie Stewart, teamchef

»Men han sagde også, at han ikke ville stoppe mig, og dét var det eneste, jeg hørte. Jeg skulle have lyttet mere til alt det andet,« fortæller Magnussen.

Han kom næsten omgående under pres hos Stewart-Ford.

Hans teamkammerat Rubens Barrichello var allerede en erfaren Formel 1-kører, og da det viste sig, at det nye team kun havde begrænsede ressourcer, fokuserede man ikke overraskende på brasilianeren.

Det efterlod Jan Magnussen i en umulig situation.

Jan Magnussen i Stewart-Ford i 1997. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Jan Magnussen i Stewart-Ford i 1997. Foto: Grand Prix Photo

Hans bil brød ustandselig sammen, og når den endelig holdt, satsede danskeren ofte for voldsomt.

Med en kortvarig optur sidst i 1997 sikrede han sig en ny sæson hos teamet, men midt i 1998 var det slut.

Få dage efter han med en heldig sjetteplads i Canadas Grand Prix havde sikret sig sit og Danmarks første VM-point, blev han fyret.

»Man kan lære én ting af min Formel 1-karriere: Som ny Formel 1-kører skal man ikke satse på et nyt team,« siger Jan Magnussen i dag.