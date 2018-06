Kevin Magnussen fik det optimale ud af Frankrigs Grand Prix, og det smitter også af på B.T.s karakter.

Her giver B.T.s Formel 1-journalist, Daniel Remar, Kevin Magnussen topkarakteren 12.

Kevin Magnussen kørte fejlfrit og får topkarakter i B.T. (AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC) Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Kevin Magnussen kørte fejlfrit og får topkarakter i B.T. (AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC) Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Begrundelse:

Kevin Magnussen føjede i denne weekend endnu et flot kapitel til sin Formel 1-karriere i Frankrig. 6. pladsen var mere, end han kunne have håbet på, da det krævede, at han holdt en af de store bag sig.

Og netop det gjorde Magnussen, hvor han heroisk og med hjælp af gule flagzoner henviste Valtteri Bottas til 7. pladsen i løbet. Det er weekender som denne, der kan gøre Kevin Magnussen interessant for andre, hvis han virkelig vil have fat i en bedre bil i fremtiden.

Det var nu også nødvendigt for Kevin Magnussen efter et sløjt løb i Canada, hvor der blev talt mere om, hvor meget bedre en 11. plads var med frit dækvalg end en potentiel 9. plads.

Løbet søndag viste, hvorfor snakken om den 'gode' 11. plads mest af alt var en teoretisk snak, der blev brugt til at flytte fokus for en lidt skuffende kvalifikation.

Fra 9. pladsen kunne Kevin Magnussen nemlig hurtigt køre frem i feltet, da andre fejlede. Pladsen i Q3 lørdag og otte VM-point søndag er det, som Magnussen nu kan hive frem, hvis han en dag skulle blive interessant for Red Bull, Ferrari eller Mercedes.

At Kevin Magnussen skal møde i Københavns Byret mandag formiddag foran pressen og hans gamle manager i en sag til millioner, gør kun denne her præstation endnu større, fordi han nede i bilen er totalt upåvirket af den ellers bitre sag.