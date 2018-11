De seneste par år har konkurrenter forsøgt at give Kevin Magnussen et ry som Formel 1-feltets badboy – ham der altid laver ballade.

Men der har været tale om fnidder og voksenmobning.

Bilsportsforbundet FIA og dets dommere har de seneste år sat øget fokus på kørernes opførsel på banen, og selv relativt harmsløse episoder bliver nu taget op af dommerpanelet. Episoder, det tidligere blev klaret med en ’kammeratlig samtale’ og i ekstreme tilfælde et stød til kæben, bliver nu undersøgt, analyseret og efter min mening alt for ofte straffet af dommerne.

Tag ikke fejl: Jeg ønsker ikke flere sammenstød, slagsmål og ulykker. Jeg er bare overbevist om, at verdens bedste racerkørere i de allerfleste tilfælde selv kan vurdere, hvornår de 'hæmmer en konkurrent' eller ligefrem 'kører farligt'. Og efterfølgende klare kontroverserne internt.

Derfor er der ustandseligt fnidder over pitradioen: Kørerne ved, dommerne lytter med, og teorien er, at jo mere man brokker sig, jo større sandsynlighed er det for, at konkurrenten bliver straffet. Det er præcis samme strategi Neymar bruger, når han fosøger at filme sig til frispark eller udvisning af en modspiller.

Men bortset fra et par episoder, der allermest blev skabt af nutidens underdimensionerede og forkert placerede spejle, har Magnussen efter min mening i år ikke kørt hverken mere eller mindre råt en resten af feltet.

Og bemærk, at der ikke kun er Magnussen, der har problemer med udsynet bagud – samme problem rammer hvert eneste grandprix-weekend en række af hans konkurrenter.

Jo – Kevin Magnussen kører til grænsen. Men det er præcis dét Formel 1 handler om: At finde grænser. Og så er jeg for resten vild med hans indstilling: Han gider ikke brokke sig over konkurrenterne. Og han er totalt ligeglad med deres fnidder. En sand viking!

Men nu har vi altså en ganske ivrig dommerstand, og så må vi lade dem vurdere, hvem der skal straffes. Hvem der er feltets badboys.

Systemet er som bekendt bygget op om ’klip-i-licensen’: Hvis man af dommerne får 12 klip indenfor 12 måneder, udelukkes man fra et løb.

Hvem er så badboys? Magnussens teamkammerat Romain Grosjean (der også er chef for kørernes ’fagforening’/sikkerhedsudvalg GPDA) topper listen med ni point. Max Verstappen (vinderen af de seneste grandprix i Mexico) har syv. Brendon Hartley og Sergei Sirotkin har seks. Sebastian Vettel, Sergio Perez (to af dem der i år har brokket sig over Magnussen over pitradioen) og Marcus Ericsson har fem.

De to mest åbenmundede Magnussens-bashers Nico Hülkenberg og Pierre Gasly har hver fire klip.

Haas i 2018 Sådan har Haas-kørerne, Kevin Magnussen og Romain Grosjean, klaret sig i 2018-sæsonen. Australien – Magnussen: udgået, Grosjean: udgået. Bahrain – Magnussen: 5, Grosjean: 13. Kina – Magnussen: 10, Grosjean: 17. Aserbajdsjan – Magnussen: 13, Grosjean: udgået. Spanien – Magnussen: 6, Grosjean: udgået. Monaco – Magnussen: 13, Grosjean: 15. Canada – Magnussen: 13, Grosjean: 12. Frankrig – Magnussen: 6, Grosjean: 11. Østrig – Magnussen: 5, Grosjean: 4. England – Magnussen: 9, Grosjean: Udgået Tyskland - Magnussen: 11, Grosjean: 6 Ungarn - Magnussen: 7, Grosjean: 10 Belgien - Magnussen: 8, Grosjean: 7 Italien - Magnussen: 16, Grosjean: diskvalificeret Singapore - Magnussen: 18, Grosjean: 15. Rusland - Magnussen: 8, Grosjean: 11. Japan - Magnussen: udgået, Grosjean: 8. USA - Magnussen: diskvalificeret, Grosjean: udgået Mexico: Magnussen: 15, Grosjean: 16 Samlede point: Magnussen: 53 point

53 point Grosjean: 31 point

Kevin Magnussen? Han har to klip fra Aserbajdsjan Grand Prix i april, hvor spejlene på hans kvæstede Haas-racer forhindrede ham i at se Gasly.

Inden Brasiliens Grand Prix har kun fire kørere færre klip end Kevin Magnussen: Lewis Hamilton, Charles Leclerc (begge nul klip) og Fernanso Alonso og Stoffel Vandoorne (begge et).

Bemærk også, at bortset fra Hamilton og Leclerc, har Kevin Magnussen i år kørt ’straffrit’ længere end alle andre i feltet.

Jeg synes som nævnt, at dommerne ofte er for over-ivrige. Men det er nu en gang det system vi har, og det er det system, vi må rette os efter.

Og i det system er Kevin Magnussen lige nu en af de deciderede goodboys!