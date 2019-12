Kevin Magnussens Haas-team opruster nu for at afhjælpe de aerodynamiske problemer, der ødelagde 2019-sæsonen.

Guillaume Cattelani, der har været aerodynamisk chef for McLaren siden den danske racerkører debuterede for teamet i 2014, er ifølge B.T.s kilder på vej til Haas.

Den erfarne franskmand har tidligere arbejdet sammen med den italienske racerbilsfabrik Dallara, der bygger Haas' Formel 1-biler. Han forlader nu McLaren, hvor den tekniske afdeling er i gang med en større omorganisering.

Guillaume Cattelani har i den netop afsluttede 2019-sæson været en af arkitekterne bag McLarens imponerende comeback, der sikrede teamet en solid sejr i 'best-of-the-rest'-klassen bag de tre tophold: Mercedes, Ferrari og Red Bull.

Haas F1 Team var i 2018 tæt på at vinde netop ’best-of-the-rest’ klassen og blev nummer fem i konstruktørernes mesterskab, men i år betød aerodynamiske problemer, at Magnussen og co. ikke kunne udnytte deres dæk optimalt og sendte teamet helt ned på niendepladsen. Som nummer næstsidst.

Normalt har ledende Formel 1-teknikere en opsigelsesfrist på minimum seks måneder, men måske kan Cattelina forhandle sig frem til en fratrædelsesordning, der betyder at han kan starte hos Haas allerede efter nytår.

Haas vil ikke kommentere rygterne om at Cattelani er på vej til teamet.

»Vi kommenterer ikke personalesager,« siger en talsmand til B.T.