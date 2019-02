Renault-chefen er overbevist efter 17-årig danskers Formel 1-test.

17-årige Christian Lundgaard starter i disse dage forberedelserne til sin første sæson i Formel 3. Han skal køre for topholdet ART Grand Prix, der tidligere har sendt kørere som Lewis Hamilton, Sebastian Vettel og Nico Rosberg i Formel 1.

Indsatsen for ART Grand Prix sker med massiv støtte fra Renault. Unge Lundgaard har nu i to år været medlem af Renaults eksklusive sportsakademi, der skal skabe fremtidens Formel 1-stjerner.

Og køreplanen er på plads; Lundgaard skal gøres klar til en fast plads i 2021-feltet.

Christian er vores første hjemmelavede kører. Han kom direkte fra gokart op i vores akademi.... Mia Sharizman

Men nu afslører direktøren for Renault Sport Academy, Mia Sharizman, over for B.T., at han regner med, at Lundgaard får sine første Formel 1-kilometer allerede i år.

»Vi evaluerer Christian løbende, både i Formel 3 og i vores Formel 1-simulator, som han skal køre endnu mere i år. Han har momentum i sin karriere, og jeg er overbevist om, at han kommer ud og kører Formel 1 i vores 2017-model i år,« siger Sharizman til B.T.

Tests af de aktuelle 2019-biler - og også af 2018-modellerne - er underlagt stramme restriktioner og forudsætter, at kørerne har den såkaldte superlicens, der er ’kørekortet’ til Formel 1.

Men der kan køres frit med Formel 1-biler fra 2017, og derfor får Lundgaard efter alt at dømme sin første test i en to år gammel bil.

Foto: Grand Prix Photo Vis mere Foto: Grand Prix Photo

Da Kevin Magnussen var juniorkører for McLaren, fik han også sin første Formel 1-tur i en ældre model.

»I akademiet har vi en to år gammel Formel 1-bil, vi kan teste frit med – vi er et af de få teams, der har sådan et program. Vi har en 2017-model, som akademi-kørerne kan bruge. Det er her, vi udvikler vores kørere,« siger Sharizman.

Og på B.T.´s direkte spørgsmål om, hvornår Christian Lundgaard præcist skal køre 2017-raceren, siger akademi-direktøren:

»Det afhænger af hans resultater i år – hvordan han klarer sig løb for løb.«

Vi forventer, at Christian vinder mesterskaber og forbedrer sig fra sæson til sæson. Allerede sidste år viste han, hvor god han er, så vi har stor tiltro til ham Alain Prost

Renault Sport Academy har en ambition om at skabe en Formel 1-kører til 2021-sæsonen.

»På den måde passer planerne for teamet og for Christian personligt godt sammen,« siger Sharizman.

»Planen med Christian er jo helt enkel: I år Formel 3, så Formel 2 og endelig Formel 1,« fortsætter akademi-direktøren, der fremhæver, at danskeren kan blive Renaults første Formel 1-kører af ’egen avl’:

»Christian er vores første hjemmelavede kører. Han kom direkte fra gokart og op i vores akademi i Formel 4.«

Den danske racerkører Christian Lundgaard (th.) ses her sammen med Renault-køreren Daniel Ricciardo Vis mere Den danske racerkører Christian Lundgaard (th.) ses her sammen med Renault-køreren Daniel Ricciardo

Renault har netop indgået en toårig aftale med Daniel Ricciardo, der har et godt øje til Christian Lundgaard.

Danskeren kørte i sin sidste gokart-sæson i 2016 for den australske Formel 1-stjernes kart-team, og det er tydeligt, at der er god kemi mellem Renaults nye førstekører og fabrikkens unge akademi-håb.

»Jeg kan godt lide Christians måde at køre race på. Han er professionel, men har samtidigt sin egen personlighed. Han er en fighter, og selv om vi ikke planlagde at ende hos Renault begge to, så er det cool, at vi nu er i samme team,« siger Ricciardo, mens Christian Lundgaard stemmer i.

»Jeg har kendt Daniel i snart fire år. På en måde er han min mentor, men jeg vil hellere beskrive ham som en fyr, jeg kan se op til - og lære en masse af. En manager kan forhåbentlig skaffe mig ind de rigtige steder, men han kan ikke lære mig, hvordan man skal være i bilen og i teamet. Det kan Daniel,« siger Lundgaard til B.T.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Den firedobbelte verdensmester Alain Prost (foto) er tilknyttet både Renaults Formel 1-team og sports-akademiet som konsulent. Han har allerede fokus på Christian Lundgaard.

»Vi forventer, at Christian vinder mesterskaber og forbedrer sig fra sæson til sæson.«

»Allerede sidste år viste han, hvor god han er, så vi har stor tiltro til ham,« siger Prost til B.T., der dog samtidigt advarer om, at kampen om sæderne i Formel 1-teamet er hård:

»Husk på, at Renaults Formel 1-team kun har to pladser,« siger han.

Men hvis pladserne i fabriksteamet er optaget i 2021, så har akademi-direkøren Sharizman en alternativ plan for Lundgaard.

»Det er aldrig kun én vej til en fast plads i Formel 1–feltet. For eksempel kan vi placere vores kørere i et kunde-team i stedet for fabriks-teamet,« siger Sharizman.

17-årige Christian Lundgaard er totalt cool over udsigten til at køre Renaults 2017 Formel 1-racer allerede i år.

»Der vil helt sikkert være mange ting, der ryger gennem hovedet, inden jeg kører ud af pitten, men det bliver SÅ fedt.«