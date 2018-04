Årets første rygte-basker i Formel 1-feltet bliver modtaget med undren hos Kevin Magnussens arbejdsgiver.

Den spanske sportsavis Diario Gol bragte i denne uge den meget overraskende historie om, at Kevin Magnussens arbejdsgiver Haas skulle have henvendt sig til Fernando Alonso med det formål at lokke spanieren til teamet i 2019.

Her var det, ifølge Diario Gol, meningen, at Fernando Alonso så skulle afløse franskmanden Romain Grosjean, der kunne komme i spil hos Ferrari.

Historien var ubekræftet og uden kilder. BT har nu fulgt op på rygtet og forelagt den for Haas-ledelsen i forbindelse med det aktuelle løb i Kina.

Men her kan hverken teamejer Gene Haas eller teamchef Günther Steiner genkende rygterne om, at de skulle have spurgt Fernando Alonso for at høre, om han vil køre for Haas i den kommende sæson og blive Kevin Magnussens teamkammerat i 2019.

»Alonso til Haas? Det er det første, jeg hører om det,« siger en mystificeret Günther Steiner, da BT i Shanghai forelægger ham

rygterne.

»Dén kan vi definitivt afvise,« tilføjer han så derefter.

Dermed ser Fernando Alonso altså ikke ud til at blande sig i Kevin Magnussens karriere lige foreløbig, som det ellers skete, da han var med til at skubbe danskeren ud hos McLaren i 2015.

Haas-teamet skal dog tage konkret stilling til, hvad de vil med kørerbesætningen i 2019. Således udløber både Kevin Magnussens og Romain Grosjeans aftaler efter denne sæson.

Haas har en option på en et-årig forlængelse med Kevin Magnussen, som senest menes at skulle indløses til oktober. Men fortsætter danskeren sin fine kørsel, bør aftalen bare være formaliteter fra at gå i orden.