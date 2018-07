Fernando Alonso fortsætter sin kritik af danske Kevin Magnussens kørsel i forbindelse med weekendens løb på Silverstone-banen i England.

Her havde de to tidligere teamkollegaer flere dueller ved både fredagens træning, og mod slutningen af søndagens grandprix var den så gal igen.

Her beskylder Fernando Alonso den 25-årige dansker for med vilje at køre ham af banen.

»Jeg har aldrig set noget lignende i mit liv,« sagde Fernando Alonso over radioen og fortsætter nu sin kritik i den spanske avis Marca.

»Kevin (Magnussen, red.) skubbede mig af banen i sving syv. Var det ikke sket, kunne jeg takket være mine softdæk have kæmpet med Ocon og Hülkenberg om 6. pladsen. I stedet måtte jeg kæmpe mig tilbage og overhale Magnussen på den sidste omgang.«.

TV-billeder af duellen, som B.T. desværre ikke har rettighederne til, viser kampen mellem Kevin Magnussen og Fernando Alonso. Der er dog ikke umiddelbart noget, som tyder på, at danskeren skulle have forsøgt at køre spanieren af banen med vilje.

Det samme vurderede dommerne efter løbet, hvor Le Mans-legenden Tom Kristensen i øvrigt sad med i dommertårnet. En beslutning, som Fernando Alonso kalder 'blødsøden'.

»Jeg kørte på ydersiden, og da jeg kom ind i den normale linje, blev jeg skubbet af og ud i gruset. Vi er blevet informeret om, at man skal give plads til andres biler, men det er der kørere, som ikke gør, men alligevel sker der intet,« siger Fernando Alonso og tilføjer:

»Magnussen kæmpede hårdt, som han altid gør, og FIA var efter min mening lidt blødsødne. I 99 procent af de her tilfælde giver de ellers en straf eller får køreren til at give positionen tilbage.«

Fernando Alonso har ikke haft meget at smile af i Formel 1 gennem flere sæsoner. Heller ikke søndag, hvor han var sur på Kevin Magnussen. (AFP PHOTO / Andrej ISAKOVIC) Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Fernando Alonso har ikke haft meget at smile af i Formel 1 gennem flere sæsoner. Heller ikke søndag, hvor han var sur på Kevin Magnussen. (AFP PHOTO / Andrej ISAKOVIC) Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Det lykkedes dog Fernando Alonso at køre forbi Kevin Magnussen på løbets sidste omgang, hvor han stjal Haas-kørerens 8. plads.

Kevin Magnussen blev dermed nummer ni og fik to VM-point ud af et race, hvor han ellers havde et udgangspunkt som nummer syv, men blev sat tilbage efter en kollision med teamkammeraten, Romain Grosjean, på første omgang.

Vinderen blev Ferraris Sebastian Vettel foran Lewis Hamilton og Kimi Raikkönen.