Der er babylykke hos familien Magnussen.

Søndag afslører Louise Gjørup Magnussen nemlig, at hun og manden, den danske Formel 1-kører Kevin Magnussen, venter parrets andet barn.

'Sommerbaby/lillesøster,' lyder teksten til Louise Magnussens Instagram-opslag.

Parret har i forvejen datteren Laura, der kom til verden ved udgangen af 2020.

Kevin Magnussens kone, Louise Gjørup Magnussen, og datter, Laura. Foto: Hasan Bratic/Picture Alliance/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Magnussens kone, Louise Gjørup Magnussen, og datter, Laura. Foto: Hasan Bratic/Picture Alliance/Ritzau Scanpix

»Jeg har fundet ud af ved at blive far, at når jeg kommer hjem til Laura efter en dårlig weekend, går det hurtigere over. Der er noget andet, der har større værdi derhjemme. Formel 1 er ikke alt,« sagde Kevin Magnussen til B.T. tidligere på året.

»Det er et af de elementer, der kan gøre mig bedre, fordi man får mere tyngde med mere livserfaring.«

Viaplays F1-ekspert Luna Christofi har også tidligere sat ord på Haas-kørerens far-rolle, da Magnussen sidste år gik en tur ned gennem paddocken med lille Laura i barnevognen.

»Han er blevet fire år ældre og har fundet en balance. Han hviler i sig selv, og det er virkelig dejligt at se.«

»Det er så sympatisk og livsbekræftende. Laura er en dejlig pige, der ligner Kevin på en prik. Hun er med alle vegne og går fra arm til arm. Hun følger det hele med store øjne,« lød det blandt andet fra Luna Christofi.

Kevin Magnussen var søndag i aktion i Baku, hvor det startede godt for danskeren, men én fejl blev i den grad dyr. Læs B.T.s dom over præstationen HER.