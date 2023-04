Et møde i 2016 gjorde kæmpe indtryk på Kevin Magnussen.

Det afslører den danske Formel 1-stjernes ven og tidligere pressechef Matt Bishop, der peger på Magnussen som en af de racerkørere, der går mest op i sportens fascinerende historie.

Og det blev tydeliggjort, da Magnussen mødte den legendariske racerkører Stirling Moss.

Danskeren ville egentlig bare have Moss' autograf, men Bishop arrangerede en middag hjemme hos legenden. Det fortæller han til Motorsport Magazine.

Stirling Moss og Kevin Magnussen i 2016. Vis mere Stirling Moss og Kevin Magnussen i 2016.

Her gik der ikke lang tid, før Stirling Moss' gamle scrapbøger blev fundet frem, og de indeholdt billeder fra nogle helt særlige løb i Danmark.

»Jeg tænkte, du ville finde det interessant at se et par danske avisartikler. Jeg kørte nogle løb i Roskilde,« fortalte Moss, der døde som 90-årig i 2020.

»Det var dér, jeg blev født,« udbrød en tydeligt starstruck Magnussen, husker Matt Bishop.

»Jeg ved det, knægt. Det var en besynderlig bane. Jeg ved ikke, hvad artiklen fortæller,« fortsatte Moss.

»Der står, at du vandt,« indskød Magnussen.

Moss viste endnu et billede fra Roskilde Ring i 1961 og spurgte igen, hvad artiklen handlede om.

»Der står, du vandt igen,« oversatte Magnussen med et smil fra øre til øre og bad om at se flere scrapbøger fra Moss' karriere.

Stirling Moss er anerkendt som den bedste racerkører, der aldrig vandt VM-titlen i Formel 1. Hans 16 grandprixsejre er rekord blandt kørere, der aldrig blev verdensmester.

Moss og Magnussen kigger i scrapbøger. Vis mere Moss og Magnussen kigger i scrapbøger.

Da han endelig var favorit til VM-titlen i 1962, forulykkede han alvorligt inden sæsonen og lå i koma i en måned. Derefter opgav han racerkarrieren.

Da Moss døde i 2020, fortalte Kevin Magnussen til B.T.:

»Sir Stirling Moss er i mine øjne indbegrebet af en sand racer og en fantastisk person, som jeg var heldig at få æren af at lære at kende. Stirling vil for evigt være en af motorsportens største legender.«