Kevin Magnussen står i en skidt situation, når hans liv i Formel 1 afgøres i den nærmeste fremtid.

For godt nok ser mulighederne for en ny aftale med Haas-teamet lovende ud. Alligevel vil flere år i den skrantende, amerikanske racer være en skidt ting.

Det konkluderer Formel 1-ekspert hos TV3 Sport og tidligere Le Mans-vinder John Nielsen.

»Det er en skidt situation, fordi Kevin Magnussen på den ene side vil være Formel 1-kører, og den anden side er det utilfredsstillende at være, hvor han er,« siger John Nielsen til B.T. og fortsætter:

»Hos Haas skal den ene af kørerne væk. Og i mine øjne bliver det Romain Grosjean. Hvis Kevin Magnussen ikke har andre muligheder, må han blive, hvis han vil være Formel 1-kører. Psykisk er Magnussen et skidt sted.«

John Nielsen hæfter sig ved, at det lille Haas-team i øjeblikket fortsætter den markante nedtur, som holdet stadig befinder sig i.

Efter jubel-året i 2018, hvor holdet ofte var bedst af de næstbedste, slås Haas nu en hård kamp for ikke at slutte sidst. Og med Ferraris uoverskuelige motorproblemer ser Haas ikke ud til at redde sig ud af bundkampen foreløbig.

Kevin Magnussen står foran en vigtig tid, hvor fremtiden i Formel 1 synes låst hos Haas. (EPA/Lars Baron / Pool) Foto: Lars Baron / Pool Vis mere Kevin Magnussen står foran en vigtig tid, hvor fremtiden i Formel 1 synes låst hos Haas. (EPA/Lars Baron / Pool) Foto: Lars Baron / Pool

Kevin Magnussen står lige nu uden en aftale for 2021. Haas har endnu ikke indfriet holdets option om en forlængelse på endnu år med danskeren i raceren, og optionen udløb ifølge B.T.s oplysninger 1. september.

Det giver i princippet Kevin Magnussen frihed til at se sig om efter et andet sæde.

Problemet er blot, at mulighederne andre steder ikke ser ud til at eksistere.

Det forklarer den erfarne engelske Formel 1-analytiker og journalist Joe Saward.

»Selvfølgelig kan det ske, men jeg ser ikke Kevin Magnussen som et førstevalg andre steder i feltet,« siger Saward til B.T.

Han forudser dog, at Kevin Magnussen sidder forholdsvis sikkert i sædet hos Haas.

»Er Hülkenberg virkelig på markedet, så ville jeg være meget bekymret, hvis jeg var Romain Grosjean og Kevin Magnussen. Men jeg tror ikke, at Haas skifter dem begge,« forklarer Joe Saward og fortsætter:

»Den store forskel mellem dem er, at Kevin Magnussen har penge med til teamet (fra Jack & Jones, red.). Det er ikke det vigtigste for Haas-teamet, men det er en bonus.«

Ender Kevin Magnussen og Haas med at forlænge danskerens aftale, råder John Nielsen alligevel danskeren til at finde noget nyt, så snart chancen byder sig.

»Man kan blive for gemytlig og komfortabel i sin atmosfære. Alle er venner, og det er fint. Men hvis du skal være skarp, skal alle holde øje med hinanden. Han har været hos Haas for længe. Men han er nødt til at blive, til en anden dør åbner sig,« siger John Nielsen.

Kevin Magnussen og Formel 1-feltet kører i denne weekend race på den legendarisk Monza-bane.

B.T. har været i kontakt med Haas' kommunikationsafdeling. Her har man ingen kommentarer til kørernes fremtid.