Der har slet ikke været tvivl om styrkeforholdet.

Den danske Formel 1-stjerne Kevin Magnussen har sat sin yngre holdkammerat fuldstændig til vægs i starten af sæsonen.

Samtidig har legendesønnen Mick Schumacher været mere end almindeligt 'god' til at sætte bilen i barrieren.

De utallige ulykker kombineret med nul point på tyskerens konto, har fået kritikken til at hagle ned over Schumacher.

Nu blander den tidligere Formel 1-stjerne Juan Pablo Montoya sig i debatten.

Colombianeren var i starten af 2000erne en af de største konkurrenter til Mick Schumachers far, den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher.

»Du har Kevin Magnussen, som burde være afdanket, men han slår ham hver uge,« siger Montoya til SpilXperten.

»Det er svært, for når Kevin Magnussen kommer ind efter at have været ude af bilen i et år og allerede slår ham i det første løb, hvordan forventer man så, at medierne skal holde sig tilbage?,« spørger den syvdobbelte grandprixvinder retorisk.

Den 46-årige legende Juan Pablo Montoya har ikke lagt hjelmen på hylden endnu. I maj blev han nummer 11 i det ikoniske Indy 500-løb i USA. Foto: Michael Conroy Vis mere Den 46-årige legende Juan Pablo Montoya har ikke lagt hjelmen på hylden endnu. I maj blev han nummer 11 i det ikoniske Indy 500-løb i USA. Foto: Michael Conroy

»Det kan man ikke. Det er Mick Schumacher. Det er sønnen af den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher. Mick har vundet alle juniorserier. Han har vundet Formel 3. Han har vundet Formel 2,« fortsætter Montoya.

Colombianeren erkender dog, at 23-årige Mick Schumacher har brug for mere tid.

Tyskeren er i gang med sin anden Formel 1-sæson, men han har endnu til gode at slutte et løb i top-10.

Til gengæld har Kevin Magnussen scoret 15 point til Haas i denne sæson, der startede med en forrygende femteplads i Bahrain.

I kvalifikationerne får man et tydeligt billede af, at Kevin Magnussen er hurtigere end den unge tysker. Her står der 7-2 i danskerens favør.

Mick Schumacher kom slet ikke til start i Saudi-Arabien, fordi han havde smadret raceren til ukendelighed i kvalifikationen.

Montoya, der tidligere har rost Kevin Magnussen til skyerne, ser det som en fordel, at danskeren har været ude af sporten i et år.

»Han har fået en ny chance, og han vil få det meste ud af den, men han er egentlig ligeglad med, om det går godt eller skidt, og jeg tror, at det tager meget af presset.«

»Når du kan slippe presset, så kommer præstationerne meget lettere,« siger Montoya.