Første træningsdag til Belgiens Grand Prix i Spa-Francorchamps var ingen succesoplevelse for Kevin Magnussens og Haas-teamet.

Danskeren sluttede FP2-træningen på 18.-pladsen; 3/10 sekund efter sin Haas-teamkammerat Romain Grosjean på 12.-pladsen.

Træningen var præget af problemer, og det endelige styrkeforhold afsløres derfor først lørdag.

Selvom Magnussen er sikker på sin plads i 2020-feltet, lægger han ikke skjul på, at han på længere sigt ikke vil acceptere sin nuværende position i midterfeltet.

Det burde handle om præstationer, stabilitet og talent, men det handler om tilfældigheder. Kevin Magnussen

»Jeg kører ikke Formel 1 bare for at være med,« slår han fast.

»Det er ikke min drøm at køre Formel 1 – det er min drøm at blive verdensmester. Men da jeg kom ind i Formel 1 opdagede jeg, at køreren betyder endnu mindre end jeg troede. Det skal ændres, for jeg føler, at jeg kan opnå bedre resultater, end det har været tilfældet indtil nu.«

»Det er ikke fedt at starte hver weekend med visheden om, at man ikke kan vinde eller kæmpe om pole position. Det er bare så demotiverende, og det eneste der holder én i gang, er drømmen om at vinde VM.«

»Men det er bare så langt væk – det er nu seks år siden, jeg vandt et racerløb! Jeg troede aldrig den situation skulle opstå. Jeg savner følelsen af at vinde så meget. Så jeg glæder mig til 2021 og de ændringer der kommer.«

Kevin Magnussen synes, at det er demotiverende at køre Fomel 1-løb velvidende, at han ikke vinder. Foto: STEPHANIE LECOCQ Vis mere Kevin Magnussen synes, at det er demotiverende at køre Fomel 1-løb velvidende, at han ikke vinder. Foto: STEPHANIE LECOCQ

Magnussen henviser til det nye 2021-reglement, der vil lægge loft over team-budgetterne og dermed gøre feltet mere jævnbyrdigt.

I de seks år Magnussen har kørt Formel 1, har andre og yngre konkurrenter som Max Verstappen, Charles Leclerc og senest Alexander Albon overhalet ham indenom og fået chancen i et topteam.

»Jeg er ikke jaloux på dem – de fyre, der har fået chancen, har også fortjent den. Men jeg fortjener den også, og derfor er jeg misundelig,« fortæller Kevin Magnussen ærligt.

Danskeren mener, at tilfældighederne fylder for meget i forhold til, hvordan racerkørernes karrierer udformer sig.

»Det er for tilfældigt, om man får chancen. Bottas havde nok ikke forventet at få chancen hos Mercedes, og han fik den kun fordi Nico Rosberg pludselig stoppede. Bottas har vist, at der er en række kørere, der kan kæmpe med om løbssejre og VM-titler.«

Det afhænger altså ikke kun af en racerkørers evner, siger han.

»Det burde handle om præstationer, stabilitet og talent, men det handler om tilfældigheder. Hvis man ikke kører for et topteam, er det svært at kontrollere ens egen skæbne som Formel 1-kører.«

Kvalifikationen til Belgiens Grand Prix afvikles lørdag klokken 15.00 og kan følges her på bt.dk.