Bedre reklame kan man ikke gøre for sig selv: Sergio Perez, der efter denne sæson mister sin plads hos Racing Point og er på vej ud af Formel 1, vandt søndag aften en sensationel sejr i Sakhirs Grand Prix i Bahrain.

Mexicaneren blev halvvejs rundt på første omgang involveret i et sammenstød mellem Max Verstappen (Red Bull) og Charles Leclerc (Ferrari). Han måtte i pit og røg ned på sidstepladsen, men resten af aftenen kæmpede han sig flot op gennem feltet, og vandt sin første grandprix-sejr foran Esteban Ocon (Renault) og teamkammeraten Lance Stroll.

Perez' eneste håb for at forblive i Formel 1 er Red Bull, der fortsat overvejer at udskifte den skuffende Alexander Albon. Men det virker, som om Perez trods sin effektive reklameoffensiv i Bahrain ikke rigtig tror på det.

»Det er ikke op til mig længere. Men jeg er ikke færdig med Formel 1: Hvis jeg ikke er med næste år, satser jeg på et comeback i 2022.«

Jublende Racing Point-mekanikere efter Sergio Perez har krydset målstregen som vinder af Sakhirs Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Jublende Racing Point-mekanikere efter Sergio Perez har krydset målstregen som vinder af Sakhirs Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

Kevin Magnussen, der mister sin plads i Formel 1 efter sæsonfinalen i den kommende weekend, har i sin underlegne Haas-racer ikke samme muligheder for at gøre reklame for sig selv som Perez.

Endnu en god start blev højdepunktet for danskeren, der var chanceløs resten af aftenen.

»Vi var meget, meget langsomme i dag. Haas var helt sikkert den langsomste bil i feltet,« sagde Magnussen efter løbet.

»Der var ikke nogen, vi kunne køre om kap med. For at score point i dag skulle 10 biler være udgået! Det er ikke sjovt, når man sidder i den langsomste bil, men det er mit job,« fortsatte danskeren, der sluttede på 15.-pladsen.

Det er ikke sjovt, når man sidder i den langsomste bil Kevin Magnussen

De overlegne Mercedes-racere? Det tyske Ordnung-Muss-Sein team havde en frygtelig aften, og fejlede under flere pit-stop. Det så ellers længe ud til at Lewis Hamiltons stand-in, den unge englænder George Russell, skulle vinde, for han tog starten og kontrollerede flot sin teamkammerat Valtteri Bottas.

Men mod slutningen sendte en punktering Russell i pit, og han sluttede blot på niendepladsen.

»Jeg kan næsten ikke fatte det,« sagde Russell efter løbet.

Det gør ondt – det gør forbandet ondt George Russell

»Sejren forsvandt bare. Det gør ondt – det gør forbandet ondt. Men om ikke andet håber jeg at have givet teamchef Toto Wolff noget at tænke over,« fortsatte Russell, der før eller siden ventes at få en fast plads i Mercedes-teamet.