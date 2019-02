Kevin Magnussen ved det godt.

»Jeg er røget ud af den gruppe, der er på vej op. Jeg ser ikke mig selv som en af de unge kørere længere, på vej op, som jeg var engang,« siger den danske racerkører.

Nok er han stadig kun 26 år og allerede på vej mod sin femte sæson som Formel 1-kører, men han har i de seneste år set nye, yngre kører ankomme og indtager sæderne - også hos de største hold.

Derfor erkender Kevin Magnussen i et interview med ESPN. at drømmen om at køre for et af de helt store hold og drømmen om at blive verdensmester er kommet længere væk.

»Mine chancer er helt sikkert blevet dårligere, fordi det svært at komme udefra og få en plads hos topholdene. Se bare på Hülkenberg (Renault-kører, red.) og andre fyre: De har aldrig været på podiet og er stadig i midterfeltet. Stort talent, men de har aldrig fået chancen. Jeg er i den gruppe nu,« siger Kevin Magnussen.

De seneste sæsoner har han i stedet kunnet se de helt store holds junior-kørere bryde igennem og få et fast sæde :

Charles Leclerc har fået et sæde hos Ferrari,

Pierre Gasly har fået et sæde hos Red Bull,

og Mercedes' George Russell har i første omgang fået et sæde hos Williams.

Imens står Kevin Magnussen til at skulle i gang med sin tredje sæson hos Haas, der højst kan drømme om at være 'Best of the rest' i midterfeltet. Han kalder det 'trist', at kun de tre tophold - Ferrari, Mercedes og Red Bull - reelt har mulighed for at køre med om sejrene.

»Det er så langtfra, hvad jeg forestillede mig. Det stinker virkelig, men det er stadig Formel 1, og man kan selvfølgelig stadig nyde at gøre et godt job. Men jeg ser frem til, at det kan blive anderledes. Hvis man havde fortalt mig som barn: 'Kevin, en dag vil du være glad for at blive nummer syv...'. Jeg ville have været død ved tanken, men sådan er situationen,« siger han.

Den engelske Formel 1-reporter Chris Medland understreger, at netop de seneste års boom af unge kørere tilknyttet Formel 1-feltets kæmper gør det ekstra svært at køre sig til noget større for danskeren.

Derfor skal Kevin Magnussen i første omgang vise, at han er Haas' suverænt bedste kører.

»Kevin skal slå Grosjean igen i år - og gøre det komfortabelt - hvis han igen skal komme i betragtning til et stort sæde i fremtiden, men jeg tror helt ærligt, at det bliver svært,« lyder det fra Chris Medland, der blandt andet skriver for Racer:

»Han har nærmest brug for, at Lewis Hamilton (Mercedes, red.) eller Sebastian Vettel (Ferrari, red.) snart trækker sig tilbage, hvis han skal få en chance for et topsæde, og så skal han samtidig have kørt op til sit allerbedste for at kunne få det.«

Også Svenske Aftonbladets Formel 1-reporter Anna Andersson er enig i, at Kevin Magnussens navn er falmet.

»Han slog ned som en bombe i Formel 1, men han har siden mistet pusten. Nu giver han et mere modent og positivt indtryk end tidligere, og det virker som om, han har fundet sin plads. Det gælder dog for Magnussen om at vise, at han ikke bare er lige så god, men bedre en den bil, han har. Han skal vise, at han kan gøre den endnu bedre - og have fuld kontrol over Grosjean, når sæsonen er slut,« vurderer Anna Andersson:

»Kevin skal tage det skridt, som gør, at han skiller sig ud fra mængden: For at få chancen hos et af de store hold, der kan vinde VM inden for de næste tre år, handler det ikke kun om at være god, man skal være endnu bedre.«

Og så påpeger begge Formel 1-eksperter, at Kevin Magnussen dog kan få sine drømme indfriet på anden vis, hvis det med spænding imødesete reglement i 2021 gør det lettere for små hold at blande sig i toppen.

Kevin Magnussen giver selv udtryk for, at han endnu ikke har opgivet alt håb.

»Man skal aldrig sige aldrig. Det har Bottas og Webber vist. De kørte længe for et midterhold og blev så hentet til et topteam. De samme med Jenson Button, der pludselig fik chancen for at blive verdensmester,« siger den danske Haas-kører:

»Sådan noget kan ske, og det er den lillebitte smule håb, jeg holder fast i i min position.«

Den danske racerkører kan trøste sig med, at hans teamchef, Guenther Steiner, har store forventninger til 2019-sæsonen.

»Målet for 2019 må være at få fjerdepladsen i konstruktør-VM. Den fjerdeplads er der mange, der satser på i år, men jeg tror, det er muligt,« siger Haas-bossen til B.T.

Den kommende Formel 1-sæson begynder som sædvanlig i Australien - her køres første grandprix 19. marts. Forinden køres første test allerede om få uger i Barcelona, hvor feltet mødes for første gang 18. februar for at vise de nye modeller frem og prøve dem af.