Teamchef Steiner ser løbet i Aserbajdsjan som 'damage control'.

Selv om Aserbajdsjans Grand Prix på papiret ligner endnu en weekend til glemmebogen for Kevin Magnussen og Haas-teamet, har danskeren valgt en positiv tilgang til den specielle gadebane i Baku.

»Man skal altid starte en weekend positivt og optimistisk,« siger han.

»Aserbajdsjans Grand Prix er altid et spændende løb med masser af action og ofte safetycar-perioder. Det er en cool bane, der er sjov at køre på, og der er gode muligheder for at overhale. Men i teorien er det ikke en bane, der passer til vores bil, som den er i øjeblikket.«

Det er fjerde gang, Magnussen kører i Baku. Hans eneste pointgivende placering i Aserbajdsjans hovedstad kom i 2017, da han i sin ikke specielt konkurrencedygtige Haas VF17 kom i mål på syvendepladsen.

»Vi har før scoret point her i Baku med en langsom bil, men i år har vi så en hurtig bil,« siger han optimistisk.

Haas har imponeret i alle kvalifikationer i år, men i de to seneste løb er Haas-kørerne rutsjet ned gennem feltet, fordi de ikke har kunnet få dækkene op på den optimale arbejdstemperatur.

»Vi har været i top-10 i kvalifikationen med begge biler ved alle tre løb i år, og samtidigt har vi i de seneste to løb været næstlangsomste team,« konstaterer Magnussen.

»Det er noget, vi skal have fikset. Jeg tror og håber, at det kun er et spørgsmål om tid. Vi har nogle ting med her til Baku, som vi håber kan løse problemet. Men inden vi finder løsningen, skal vi forstå problemet til bunds, og jeg vil sige, at vi stadig er i gang med den proces.«

Teamchef Günther Steiner mener også, at man er ved at have fundet problemet. Og at det snart bliver løst:

»Vi ved, hvad problemet er. Vi har nogle nye dele med til dette løb, men først fredag ved vi, hvor godt de virker. Men jeg frygter i alle tilfælde, at det på søndag for vores vedkommende kommer til at handle om 'damage control',« siger Steiner til B.T.

Fredag køres der to gange halvanden times træning (FP1 og FP2, red.), inden startplaceringerne til Aserbajdsjans Grand Prix afgøres lørdag.