Kevin Magnussen er ikke helt tilfreds. For stod det til ham, var Haas lige nu foran Renault i kampen om fjerdepladsen.

»Det er 'best of the rest', så der er en del stolthed i det. Det er en meget tæt kamp i midterfeltet. Vi burde egentlig ikke kæmpe mod Renault i Formel 1, for de har flere ressourcer og har mange flere mennesker.«

Sådan siger Kevin Magnussen til Haas' hjemmeside.

Der er blot to løb tilbage af denne sæsons Formel 1, og det ærgrer Kevin Magnussen at han sammen med Haas-holdet ikke er foran rivalerne.

Kevin Magnussen i Haas-bilen. Foto: Dan Istitene Vis mere Kevin Magnussen i Haas-bilen. Foto: Dan Istitene

»Med det vi har til rådighed, bruger vi det meget bedre end dem. Det kan vi virkelig være stolte af. Vi har i gennemsnit været hurtigere end dem i år, så det er selvfølgelig skuffende at være efter dem i mesterskabet på nuværende tidspunkt,« siger danskeren.

Næste weekend går det løs i Brasilien, inden sæsonen slutter i Abu Dhabi den første weekend af december.

Og ifølge den danske Formel 1-kører har Haas virkelig gjort fremskridt denne sæson.

»Vi skal bare minimere antallet af fejl, få nogle point og få de resultater, vi fortjener, så vi får flere point,« siger Kevin Magnussen.

Situationen inden det næste Grand Prix er, at Kevin Magnussen og Haas lige nu ligger nummer fem.

Holdet er 30 point efter Renault og 22 point foran McLaren, og Kevin Magnussen forsikrer, at Haas på ingen måde har givet op.

»Midterfeltet er intenst, selvom Renault har fået et større forspring. Vi er stadig meget opsatte på at indhente dem, og vi vil gøre alt for at øge vores chancer mod dem. Der er lidt luft efter os i mesterskabet. Vi ved, tingene kan ændre sig hurtigt. Vi vil hente så mange point, vi kan.«

