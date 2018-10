Kevin Magnussen benyttede sig søndag af et overforbrug af brændstof på 100 gram ved Grand Prix'et i USA. Derfor risikerer han at blive diskvalificeret og miste sine to VM-point.

Det viser en rapport fra FIAs tekniske delegerede Jo Bauer, hvorfor han har meldt danskeren til løbets stewards.

»Bil 20, kører Kevin Magnussen, benyttede sig af mere en 105 kg brændstof fra starten til slutningen af løbet. Det er blevet meldt til dommerne,« skriver Bauer i sin rapport.

Og mens danskeren i disse minutter bliver undersøgt, forhører dommerne sig først hos Haas-folkene kl. 00.00 dansk tid. Det rapporterer B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard fra Texas.

»Det drejer sig blot om 100 grams overforbrug, så der er en mulighed for, at man vælger at lade ham (Magnussen, red.) slippe. Det mest sandsynlige er dog en diskvalifikation,« siger Peter Nygaard.

Han fortæller også, at der først forventes at komme en endelig dom i sagen omkring kl. 01.00 dansk tid - og at det højst sandsynligt altså ender med en diskvalifikation fra løbet.

Ifølge reglementet er det nemlig kun muligt at undgå en straf, såfremt der er tale om force majeure. Og selv ved 100 grams overforbrug kan der ikke være tale om dette, forklarer Peter Nygaard.

Esteban Ocon benyttede sig ligeledes af et overforbrug af brændstof - han er 00.10 dansk tid blevet diskvalificeret fra løbet, og det ligner så småt, at Magnussen må følge trop.

Magnussen leverede ellers et godkendt race ved det amerikanske Grand Prix i Texas, hvor danskeren sluttede som ni'er. Teamkammeraten Romain Grosjean forlod løbet i de første omgange - og derfor kunne danskeren tage flere point i den interne Haas-stilling.

I det samlede B-mesterskab var det dog en værre historie for Magnussen. Her tabte han nemlig terræn til Niko Hulkenberg, der nu er 'best of the rest', mens Magnussen på den positive trak for Sergio Perez - hvis altså danskeren ikke bliver frataget sin placering.

Opdateres...