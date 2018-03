Kevin Magnussen og Haas-teamet skal undersøges for snyd med raceren. Det mener flere konkurrenter i feltet, som vil have det internationale motorsportsforbund (FIA) til at gå ind i sagen.

Kevin Magnussens Haas-racers fart har taget hele Formel 1 med storm i sæsonens begyndelse. Mange har klappet og rost det lille amerikanske team for at overraske og udfordre selv de bedste helt fremme i feltet.

Men Haas-racerens fart er faktisk så god, at det mistænkeligt.

Derfor vil to af teamets konkurrenter have FIA til at undersøge, om Haas har overtrådt reglerne i udviklingen af Formel 1-raceren. Force India og McLaren vil således have FIA til at indlede en efterforskning af, om Haas er gået for langt i samarbejdet med motorpartneren Ferrari.

Det fortæller Force Indias teamchef Otmar Szafnauer til Autosport, hvor han hånligt kalder Haas-raceren som et produkt af ren og skær magi.

»Jeg ved ikke, hvordan de (Haas, red.) gør det? Det er magi. Det er aldrig sket før i Formel 1,« siger Otmar Szafnauer og fortsætter:

»Jeg forstår bare ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at nogen, som kun har været i sporten i et par år uden resurser, kan skabe en bil som...sker det ved magi? Hvis det gør, vil jeg have den tryllestav.«

Haas måtte allerede i Australien svare på kritiske røster fra blandt andre Fernando Alonso, der kaldte raceren for en Ferrari-kopi. Her afviste Haas at have overtrådt reglerne i forhold til samarbejdet med Ferrari, hvor Haas helt efter bogen køber motorer, gearkasse, hydrauliske systemer og affjedring af italienerne.

Men holdet udvikler selv selve raceren og de aerodynamiske dele hos producenten Dallara. Men Force India og McLaren vil have FIA til at se på, om der også her har været et for tæt samarbejde og deling af viden, som ellers ikke er tilladt.

»Al aerodynamik skal være teamets eget. Om det er det, ved jeg ikke. Det kan du kun afgøre, hvis du indleder en undersøgelse,« siger Otmar Szafnauer.

»Måske er det deres eget - det er bare mistænkeligt. Hvordan kan du få den slags viden uden at have en forhistorie, og de rigtige redskaber og mennesker?« slutter Force India-chefen.

Hos McLaren kalder top-bossen Zak Brown også på en undersøgelse fra FIA.

»Jeg har ingen beviser. Men alle ved, at de (Haas, red.) har en meget tæt alliance med Ferrari, og jeg mener, at vi er nødt til at være sikre på, at den ikke er for tæt,« siger han ligeledes til Autosport

»Der er åbenlyst nogle dele på bilen, som ligner sidste års bil. Men det er ingeniørerne og FIA, der skal se nærmere på det,« fortsætter Zak Brown.