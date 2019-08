Lewis Hamilton vandt Ungarns Grand Prix, og Magnussen blev nummer 13.

Men her er tre andre ting, vi lærte henover weekenden.

1. Red Bull er nu førsteudfordrer til Mercedes

Lewis Hamilton og Mercedes har domineret Formel 1 siden 2014, og Ferrari har gennem alle årene været tyskerne førsteudfordrer. Men med to sejre i de fire sidste løb er det nu Red Bull-Honda og Max Verstappen, der truer Hamilton og co. Specielt Honda-motoren, som Fernando Alonso sagde ”hørte hjemme i Formel 2” imponerer.

2. 2020-kalenderen bliver længere end nogensinde

Den catalanske delstatsregering har indset, hvor stor økonomisk betydning Spaniens Grand Prix har for Barcelona og omegn. Derfor har man besluttet at støtte løbet, der ellers så ud til at blive droppet fra VM-kalenderen. Med forbedret økonomi til Spaniens Grand Prix tyder alt på at Formel 1-VM 2020 afvikles over 22 afdelinger.

3. Ricciardo tjener mere end 200 millioner om året

Glenn Beavis, der tidligere har været rådgiver for Daniel Ricciardo, har sagsøgt den australske Formel 1-kører. Beavis mener at have krav på 20 procent af Ricciardos løn fra Renault-teamet. Ud fra Beavis´ krav kan man cirka regne Ricciardo´s Renaut-hyre ud: Lige over 200 millioner om året.