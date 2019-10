Søndag blev der kørt Formel 1 i Japan.

Og set med danske briller blev det et løb lige til glemmebogen.

Kevin Magnussen sluttede nemlig som nummer 17 efter nye problemer med bilen, selvom han fik en flyvende start.

Her er tre ting vi lærte i Japan.

GRAND PRIX-WEEKENDEN KAN AFKORTES

Man har længe overvejet at ændre grandprix-programmet. VM-kalenderen skal i de kommende år øges fra de nuværende 21 til 25 afdelinger, og så er det nødvendigt at afkorte de enkelte weekender.

I Suzuka betød tyfonen Hagibis, at man måtte aflyse al kørsel lørdag, og man gennemførte derfor kvalifikationen søndag formiddag. ’Nød-programmet’ viste, at man sagtens kan afvikle en grandprix-weekend over to dage.

DER ER GRÆNSER SELV FOR STEINER

Haas-chef Guenther Steiner er kendt for at kalde en spade for en spade, men han gik over stregen i sit personlige angreb på kører-repræsentanten Emanuele Pirro i dommerpanelet ved Ruslands Grand Prix.

Dommer-panelet i Japan, hvor Tom Kristensen var kører-repræsentant, idømte Steiner en bøde på 7500 Euro. Det var billigt sluppet – og Kevin Magnussen, der blandt andet kaldte tidsstraffen i Rusland for ’bullshit’, skal vist være glad for, at han ikke også fik en bøde.

NÆPPE PLADS TIL 'HULKEN’ I 2020-FELTET

Der er nu kun to pladser tilbage i 2020-feltet, og ingen af dem ser ud til at gå til Nico Hülkenberg. Hos bundproppen Williams har man et ledigt ’betalings-sæde’, men det er tyskeren ikke interesseret i. Og hos Alfa Romeo tyder alt på, at giver Antonio Giovinazzi en ny chance. ’Hulken’ ligner lige nu 2020-feltets bedste reservekører.