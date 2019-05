Der er dage, som står mejslet ind i historien.

Den 1. maj 1994 er en af de dage. For 25 år siden i dag omkom den brasilianske racerkører og tredobbelte verdensmester Ayrton Senna på tragisk vis på Imola-banen i Italien.

Et af de mørkeste kapitler i motorsportens historie blev skrevet, da én af sportens allerstørste kørte galt og mistede livet.

Dagen forinden havde samme skæbne ramt køreren Roland Ratzenberger, der døde som følge af en ulykke i kvalifiaktionen.

(FILES) In this file photo taken on May 01, 1994, security surrounds the crashed car of Ayrton Senna at the Imola track. - May 1 marks the 25th anniversary of Senna's dead. The F1 legend died after crashing in the seventh lap of the Italy's San Marino Grand Prix at Imola's Tamburelo curve.

»Det er en af de mest mærkværdige weekender, jeg nogensinde har oplevet.«

Sådan fortalte Claus Borre i et gammelt interview til TV3 Sport om den tragiske weekend, der overkom motorsportsverdenen.

Tilbage i 1994 var Borre ansat hos Danmarks Radio, og han var selv med til at overbringe danskerne nyheden om de tragiske hændelser.

