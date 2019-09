Den amerikanske skuespiller Zooey Deschanel skal skilles fra ægtemanden Jacob Pechenik.

'Efter mange diskussioner og længere tids overvejelser er vi kommet frem til, at vi har det bedst som venner, forretningspartnere og forældre end livspartnere,' siger parret gennem en talsmand.

Det skriver blandt andet det amerikanske underholdningsmedie People.

'Vi vil fortsat være dedikeret vores forretning, vores værdier og først og fremmest vores børn,' lyder det fra skuespilleren og produceren.

Foto: FREDERIC J BROWN

Samtidig skriver det nu forhenværende par, at de vil bede om, at pressen respekterer deres privatliv, når de nu har delt nyheden.

39-årige Deschanel mødte sin otte år ældre eksmand under optagelserne af Bill Murray-filmen Rock the Kasbah.

De blev forlovet i januar 2015 og blev gift om sommeren samme år. Sammen har de datteren Elsie på fire år og Charlie på to år.

Zooey Deschanel er blandt andet kendt for at medvirke i tv-serien New Girl samt komediefilmen (500) Days of summer.