Fire af afdøde Peter Zobels fem børn har valgt at investere en stor del af den arv, de har modtaget efter salget af deres fars ejendom.

Salgsprisen for den tidligere forsikringsmands nordsjællandske ejendom lå på svimlende 114.378.874 kroner. Det skriver Se og Hør.

I det nyligt offentliggjorte regnskab fremgår det, at de fire arvinger Nicolai, Alexander, Sarah og Caroline Zobel får 95 millioner kroner ud i udbytte efter ejendomssalget.

Det betyder, at de hver især kunne se bankkontoen vokse med 23.750.000 kroner.

Erhvervsmanden Peter Zobel blev fredag 8. september 2017 bisat fra Sankt Pauls Kirke i København.

De fire arvinger valgte ikke at trække alle pengene fra arven ud til sig selv.



Foruden 25 millioner, de måtte aflevere til statskassen, har de beholdt 96.648.219 kroner.

De fire efterkommere har nemlig besluttet, at den store sum penge skal bruges på investering. Dermed fortsætter de samarbejdet i det fællesfirma, de har fået oprettet.

Zobel-børnene kunne ellers have haft trukket yderligere 24 millioner ud pr. mand/kvinde, hvis de havde trukket det fulde beløb ud.

Det var i december sidste år, at Peter Zobels gamle Helsingør-ejendom blev solgt til selskabet Coop.

Den tidligere Codan-direktør købte ejendommen i 2003 for 4,5 millioner kroner. Det vil sige, at han har skaffet sig et afkast på otte millioner kroner om året lige siden.

Rigmor Ravn (tidligere Zobel) er den eneste af Peters Zobels nulevende børn, der ikke er med i investeringsprojektet. Det fremgår ikke, hvorfor hun ikke er det.