Selv humoren må i disse dage vige en plads, når det kommer til den smitsomme corona-virus.

Det må folkene bag Zirkus Nemo sande, og man har derfor været nødsaget til at lave store ændringer i årets turné. Noget, der blandt andet er gået ud over cirkusets årlige premiere.

For hvor man plejer at starte i Horsens hvert år, har man valgt at skyde denne det sæson.

'Jeg er rigtig ærgerlig over, at vores traditionsrige premiere i Horsens ikke kan lade sig gøre i år. Det har været en fast tradition i hele Zirkus Nemos 20-årige historie, at vi starter dér, men det er en tradition, som vi regner stærkt med at genoptage til næste år,' lyder det fra direktør Søren Østergaard i en pressemeddelelse. Han uddyber:

Her ses Søren Østergaard i forbindelse med, at han fyldte 60. Foto: Sarah Christine Nørgaard

'Når det er sagt, glæder vi os helt vildt til at afholde et brag af en festlig premiere i Herning den 14. maj 2020.'

Og hvor premieredatoen inden coronakrisen hed 16. april, kommer folk nu til at vente til midten af maj.

Der står desuden i pressemeddelelsen, at de, der er påvirket af ændringerne i årets program, bliver kontaktet og tilbudt ombookning.

For det er ikke kun dem, der havde billet til Horsens, som vil blive ramt. I pressemeddelelsen nævner de to byer, som udgår fra spilleplanen.

Den nye turnéplan Herning Messecenter, Landsskuepladsen tor. d. 14.5 – søn. d. 17.5 2020 Silkeborg, Cirkuspladsen på Kastaniehøjvej: ons. d. 20.5 – søn. d. 24.5 2020 Viborg, Cirkuspladsen på Fabrikvej: ons. d. 27.5 – man. d. 1.6 2020 Aalborg, Fjordmarken: tor. d. 4.6 – tir. d. 9.6 2020 Aarhus, Tangkrogen: fre. d. 12.6 – søn. d. 5.7 2020 Middelfart, Lillebæltshalvøen: ons. d. 8.7 – søn. d. 12.7 2020 Svendborg, Christiansminde: ons. d. 15.7 – søn. d. 26.7 2020 Nykøbing Sjælland, Boldbanen: ons. d. 29.7 – søn. d. 2.8 2020 Charlottenlund, Charlottenlund: Fort ons. d. 5.8 – søn. d. 30.8 2020 Odense, Dyrskuepladsen: ons. d. 2.9 – søn. d. 13.9 2020 Esbjerg, Gryden: ons. d. 16.9 – søn. d. 20.9 2020 Haderslev, Cirkuspladsen på Sydhavnsvej: ons. d. 23.9 – søn. d. 27.9 2020

'Det betyder også, at vores besøg i Sønderborg og Vejle udgår, og at turnéen er blevet forlænget med næsten en måned ind i efteråret.'

Trods hårde tider er direktør Søren Østergaard dog glad for den opbakning, han har mødt indtil videre.

'Vores artister og medarbejdere har vist stor forståelse og fleksibilitet, og jeg er meget glad for, at vi er lykkedes med at få årets turné til at hænge sammen. Nu håber jeg, at den del af vores trofaste publikum, der er berørt at ændringerne, har lyst og mulighed for at komme og besøge os i en af de nærliggende byer i stedet for,' lyder det fra ham.

Hvis man har købt billet til et af årets shows, kan man se den nye plan i sin fulde længde i boksen herover.