Konsekvenserne af coroanvirus har været mange, og nu er turen atter kommet til Zirkus Nemo.

Zirkus Nemo er nemlig blevet nødsaget til at rykke alle deres forestillinger til foråret 2021, lyder det i en pressemeddelelse.

Allerede i marts måtte Zirkus Nemo ændre deres planer omkring den kommende turne. Dengang sagde direktør Søren Østergaard, at premieredatoen ville blive rykket fra den 16. april til den 14. maj 2020.

Det betød også, at premieren i Horsens ville blive flyttet til Herning:

»Jeg er rigtig ærgerlig over, at vores traditionsrige premiere i Horsens ikke kan lade sig gøre i år. Det har været en fast tradition i hele Zirkus Nemos 20-årige historie, at vi starter dér, men det er en tradition, som vi regner stærkt med at genoptage til næste år,' lød det fra direktør Søren Østergaard i en pressemeddelelse, som fortsatte:

»Når det er sagt, glæder vi os helt vildt til at afholde et brag af en festlig premiere i Herning den 14. maj 2020.«

14. maj er nu passeret, men Zirkus Nemo er ikke på landevejen. Og det kommer de heller ikke. Alle cirkusvogne var ellers gjort klar til turné, og artisterne var klar til at give publikum en god oplevelse, men sådan skulle det altså ikke blive i år:

»Når det er sagt, er jeg utrolig taknemmelig for, at det, med hjælpepakken fra regeringen, er muligt at overleve som Zirkus,« lyder det fra Søren Østergaard fredag, inden han fortsætter:

Tourneplanen for Zirkus nemo 2021 kommer til at se således ud Horsens, Langelinie - Lørdag den 10.4 - søndag den 11.4. 2021 Middelfart, Lillebæltshalvøen - Onsdag den 14.4 – søndag den 18.4 2021 Sønderborg, Ringriderpladsen - Onsdag den 21.4 – lørdag den 24.4 2021 Haderslev, Cirkuspladsen på Sydhavnsvej - Tirsdag den 27.4 – fredag den 30.4 2021 Esbjerg, Gryden - Mandag den 3.5 – søndag den 9.5 2021 Herning Messecenter, Landsskuepladsen - Onsdag den 12.5 – søndag den 16.5 2021 Silkeborg, Cirkuspladsen på Kastaniehøjvej - Onsdag den 19.5 – søndag den 23.5 2021 Viborg, Cirkuspladsen på Fabrikvej ons. d. 26.5 – søn. d. 30.5 2021 Aalborg, Fjordmarken - Onsdag den 2.6 – søndag den 6.6 2021 Aarhus, Tangkrogen - Onsdag den 9.6 – søndag den 4.7 2021 Vejle, Cirkuspladsen på Vestre Engvej - Onsdag den 7.7 – søndag den 11.7 2021 Svendborg, Christiansminde - Onsdag den 14.7 – søndag den 25.7 2021 Nykøbing Sjælland, Boldbanen - Onsdag den 28.7 – søndag den 1.8 2021 Charlottenlund, Charlottenlund Fort - Onsdag den 4.8 – søndag den 29.8 2021 Odense, Dyrskuepladsen - Onsdag den 1.9 - søndag den 12.9 2021

»Og jeg glæder mig som et lille barn til næste år, hvor vi med alt vores sammensparede energi og kreativitet går benhårdt efter at lave den bedste og festligste forestilling nogensinde for publikum.«

Sidste år slog Zirkus Nemo publikumsrekord, og folkene bag forestillingen havde glædet sig til at optræde for de mange mennesker endnu en gang - dette må dog vente til 2021.

Alle, der har købt en billet til en forestilling i 2020, har fået direkte besked om, at forestillingerne er udskudt.

Til dem, der gerne vil købe billet til forestillingerne i 2021, kan det gøres på Zirkus Nemos hjemmeside.