»Vi var mange, der higede efter Lones anerkendelse.«

Sådan lyder det fra folketingsmedlem for Det Radikale Venstre Zenia Stampe, som B.T. taler med, efter Lone Dybkjærs bisættelse i Holmens Kirke i København tirsdag.

Stampe fortæller, at man lige skulle tage sig sammen for at rose den meget direkte Dybkjær, for hun var ikke en, der var til fals for smiger.

Lone Dybkjær døde 80 år gammel 20. juli, og otte dage senere blev hun bisat. Zenia Stampe var med både ved bisættelsen og ved den efterfølgende mindehøjtidlighed, som blev holdt på Christiansborg.

Poul Nyrup Rasmussen inden bisættelsen af Lone Dybkjær fra Holmens Kirke i København, tirsdag 28. juli 2020. Tidligere miljøminister og medlem af EU-Parlamentet Lone Dybkjær blev 80 år gammel.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Poul Nyrup Rasmussen inden bisættelsen af Lone Dybkjær fra Holmens Kirke i København, tirsdag 28. juli 2020. Tidligere miljøminister og medlem af EU-Parlamentet Lone Dybkjær blev 80 år gammel.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi var politiske kollegaer, og jeg var ikke en af de tætteste, men jeg tror, Lone har været en enorm inspirationskilde for mange mennesker, og jeg tror især for mange kvinder i politik,« lyder det fra Zenia Stampe, som fortsætter:

»Det er egentlig en af de ting, jeg ærgrer mig over, jeg ikke fik fortalt hende. Måske var det, fordi jeg ikke var en af de nærmeste – og så også fordi Lone ikke var den sentimentale type.«

Folketingsmedlemmet siger videre, at når man endelig fik ros fra Dybkjær, betød det ekstra meget, fordi man vidste, hun mente det. Man var altdrig i tvivl om, hvor Dybkjær stod, forklarer Stampe.

»Hun er nok en af de allerstørste skikkelser overhovedet for mig og min generation af unge kvinder – sikkert også unge mænd – i politik.«