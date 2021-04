2014 var et hårdt år for politikeren Zenia Stampe.

Det var året, hvor hun mistede sin datter i uge 24 af graviditeten. En datter, som de allerede havde navngivet Olga.

»I starten havde jeg svært ved at blive gravid, og indimellem mistede jeg håbet. Derefter mistede vi vores andet barn, Olga, i uge 24, og der faldt jeg ned i et sort hul. Heldigvis havde vi Erika, som var to år, så der var ikke meget at gøre andet end at trække sig selv op og fortsætte livet,« fortæller Radikale Venstre-politikeren til Alt for damerne og fortsætter:

»Men alle mine tanker gik tilbage til: Hvad var det, der gik galt? Hvad har jeg gjort forkert? Var det fordi, vi havde badet i Arresø, mens jeg var gravid? Eller var det en infektion fra vores badekar? De tanker forfulgte mig i lang tid, som om jeg kunne skrue tiden tilbage, så jeg kunne gøre det hele om, hvis bare jeg fandt ud af, hvad der var gået galt.«

Zenia Stampe, politiker. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Zenia Stampe, politiker. Foto: Tobias Kobborg

Efterfølgende var det en svær tid for Zenia Stampe og hendes mand teaterinstruktøren Martin Lyngbo, men de tvang sig selv til at se fremad og gå på fertilitetsklinikken igen, selvom al energien og lysten var forsvundet sammen med Olga.

Det var først, da Zenia Stampe blev gravid igen og fødte sønnen Gotfred tilbage i maj 2015, at det begyndte at stoppe med at handle om at få Olga tilbage.

Der kom fokus på Gotfred i en periode, før politikeren blev gravid igen.

Senere fik parret endnu en søn ved navn Hartvig.

Herefter handlede det på ingen måde om at skrue tiden tilbage til de gamle tider for Zenia Stampe og Martin Lyngbo.

Dog betyder det ikke, at Zenia Stampe ikke bliver påvirket, når hun ser ting, der handler om små børn og døden, forklarer hun til mediet.

Det kan sætte triste tanker i gang, hvor Zenia Stampe begynder at tænke på, hvor gammel Olga mon ville være nu, og hvordan hun ville have klaret sig.

Zenia Stampe og Martin Lyngbo har fire sammenbragte børn.