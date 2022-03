Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj sender en stor tak i retning af Hollywood.

Det er nemlig heller ikke gået hans næse forbi, at den ukrainskfødte skuespiller Mila Kunis og hendes kollega og ægtemand Ashton Kutcher har indsamlet mere end 230 millioner danske kroner til støtte for de ukrainere, der lider under den fortsatte russiske invasion af landet.

I sine daglige taler til det ukrainske folk under konflikten roser Volodymyr Zelenskyj nemlig mandag det »stjernepar, der inderligt tror på os, vores sejr og vores fremtid«.

»De hjælper internt fordrevne flygtninge ved at rejse midler. Og de to har allerede rejst næsten 35 millioner dollar,« siger den ukrainske præsident i talen.

I sin seneste tale til det ukrainske folk tog præsident Volodymyr Zelenskyj sig tid til at takke Hollywood-parret Mila Kunis og Ashton Kutcher, som har indsamlet mere end 230 millioner danske kroner til ukrainske flygtninge. Vis mere I sin seneste tale til det ukrainske folk tog præsident Volodymyr Zelenskyj sig tid til at takke Hollywood-parret Mila Kunis og Ashton Kutcher, som har indsamlet mere end 230 millioner danske kroner til ukrainske flygtninge.

»Jeg takkede dem på vegne af vores folk, på vegne af os alle sammen. Det er et stort resultat for et par af vores venner i Amerika.«

Søndag takkede Volodymyr Zelenskyj ligeledes Mila Kunis og Ashton Kutcher på Twitter, hvor han delte et billede fra det videokald, hvor han havde anledning til at takke dem personligt.

»Ashton Kutcher og Milas Kunis var blandt de første, der responderede på vores sorg. De har allerede rejst 35 millioner dollar og sender pengene til Flexport og Airbnb for at hjælpe ukrainske flygtninge. Taknemmelig for deres støtte. Imponeret over deres beslutsomhed. De inspirerer verden,« lød søndagens tweet fra den ukrainske præsident.

Ashton Kutcher og Mila Kunis har endnu ikke kommenteret Volodymyr Zelenskyjs fine roser til dem – udover at de begge videredelte præsidentens tweet om deres videoopkald.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj delte søndag et billede af, at han i et videokald med Hollywood-parret Mila Kunis og Ashton Kutcher fik sagt dem en personlig tak for deres engagement i konflikten i Ukraine og de mere end 230 millioner kroner, parret indtil videre har fået indsamlet til støtte for landets internt fordrevne borgere. Foto: @ZelenskyyUa/Twitter Vis mere Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj delte søndag et billede af, at han i et videokald med Hollywood-parret Mila Kunis og Ashton Kutcher fik sagt dem en personlig tak for deres engagement i konflikten i Ukraine og de mere end 230 millioner kroner, parret indtil videre har fået indsamlet til støtte for landets internt fordrevne borgere. Foto: @ZelenskyyUa/Twitter

Men til gengæld takkede parret torsdag de omtrent 70.000 mennesker, der har støttet deres indsamling, hvilket har gjort dem »overvældede af taknemmelighed«.

Her offentliggjorde de i en videobesked på indsamlingssiden og deres sociale medier, at de havde valgt at fortsætte indsamlingen, selvom de havde nået målet med de 30 millioner dollar.