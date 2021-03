Tid læger alle sår, siger man. Men ikke for Zayn Malik, tydeligvis.

Selvom det er fire måneder siden, at det blev afsløret, hvilke kunstnere der er nomineret til året Grammy Awards, så er den tidligere One Direction-stjerne nemlig stadig rasende.

Det gør han helt klart i et opslag på Twitter, hvor han sender en decideret fuckfinger til prisuddelingen. Det skriver Vulture.

'Fuck Grammy Awards og alle dem der har noget med den at gøre,' skriver Zayn Malik og fortsætter raseriet med beskyldninger om bestikkelse i komiteen:

Zayn Malik er rasende. Foto: MARK RALSTON Vis mere Zayn Malik er rasende. Foto: MARK RALSTON

'Medmindre man uddeler håndtryk og sender gaver, så bliver man ikke overvejet til en nominering. Til næste år sender jeg jer en kurv med konfekture (slik og søde sager, red.).'

Som den vakse læser nok har gættet sig til, så er den 28-årige sanger ikke blevet nomineret til en Grammy til årets prisuddeling, som skulle have fundet sted 31. januar, men som grundet corona er rykket til midten af marts.

Det er uvist, hvilken udgivelse Zayn Malik mener, han burde være nomineret for, da han ikke selv nævner en specifik sang eller album i sit rasende opslag.

Hans seneste album 'Nobody is listening' udkom i januar, hvilket betyder, at det slet ikke kunne nå at blive nomineret.

Zayn Malik danner privat par med modellen Gigi Hadid, som han har en lille datter med. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Zayn Malik danner privat par med modellen Gigi Hadid, som han har en lille datter med. Foto: EDUARDO MUNOZ

Det samme er gældende for hans single 'Better', som udkom i september 2020, hvilket var en måned efter fristen for nomineringer.

Zayn Malik er dog ikke den eneste, der har langet ud efter Grammy Awards.

The Weeknd, hvis hitsang 'Blinding Lights' har ligget i top ti på Billboard i et helt sammenhængende år, er nemlig heller ikke nomineret i år, hvilket fik sangeren til at kalde prisuddelingen for korrupt.

Du kan se Zayn Maliks opslag på Twitter herunder: