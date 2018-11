Den 25-årige One Direction-stjerne er opvokset i et muslimsk hjem, men nu fortæller han for første gang offentligt, at han ikke betragter sig selv som troende.

»Jeg tror ikke på, at man skal spise en særlig slags kød, som der er blevet bedt for på en særlig måde. Jeg tror ikke på, at man skal læse en bøn på et bestemt sprog fem gange om dagen,« siger Zayn Malik til British Vouge og fortsætter:

»Jeg tror ikke på noget af det. Jeg tror på, at hvis du er et godt menneske, så vil tingene gå godt for dig.«

Zayn Malik forlod det verdensberømte, britiske boyband One Direction i 2015. One Direction blev dannet i 2010, da fem solister i den britiske udgave af X Factor - Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan og Louis Tomlinson - blev sat sammen til et band. Bandet har været på pause på ubestemt tid siden 2016.

I One Direction blev han af mange opfattet som 'den mystiske type', fordi han som regel ikke var den, der fortalte mest om sit privatliv.

Derfor er det også første gang, han fortæller om, hvordan han opfatter religion, og hvad hans eget forhold til tro er.

I interviewet med British Vouge siger han, at han ikke opfatter sig selv som muslim. Han understreger dog, at folks tro er privat og ifølge ham er mellem personen selv og det eller dem, de tror på.

Zayn Malik fortæller også, at han på et spirituelt plan tror på, at der er en gud. Men helvedes eksistens afviser han.

Hans afstandstagen til religion har været nem.

Familien har accepteret hans valg, fordi det fra starten har været op til Zayn Malik og hans søskende selv at træffe beslutningen om at blive religiøse eller ej.

Dog har sangeren gået i moskéen og lært om islam som barn, og det er han glad for.

Han mener nemlig, der er smukke ting ved alle religioner, og han er glad for at have Islams grundsten med i rygsækken.